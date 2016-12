Kopfhörer gut abgehangen: Neue Alu Style Kopfhörerhalter von Oehlbach

Hochwertige Kopfhörer verdienen, wenn sie gerade nicht in Betrieb sind, eine angemessene Aufbewahrung.

Die neuen Alu Style Kopfhörerhalter von Oehlbach setzen edle Kopfhörer angemessen in Szene.

(firmenpresse) - Kopfhörer gehören auf die Ohren, soviel ist klar. Es gibt aber auch Situationen, in denen wir uns - zumindest kurzzeitig - von unseren liebgewonnenen Klangwundern trennen müssen. Beim Duschen zum Beispiel. Damit hochwertige Kopfhörer in der Zwischenzeit gut aufgehoben sind, sollten sie immer auf einem Kopfhörerständer gelagert werden. Das schont nicht nur das Material, sondern sieht im Fall der neuen Alu Style Modelle W1 und T1 von Oehlbach auch noch richtig schick aus.

Sicher verwahrt, perfekt in Szene gesetzt: Oehlbach Alu Style W1

Mit dem Alu Style W1 wird der ungenutzte Kopfhörer zum Blickfang und Deko-Objekt. Der stylishe Kopfhörerhalter ist direkt an der Wand montiert und setzt den Kopfhörer perfekt in Szene. Die Oberfläche des Alu Style W1 besteht aus hochwertig eloxiertem Aluminium und unterstreicht so das edle Design des Kopfhörerhalters. Ganz nebenbei spart der Alu Style W1 nach der einfachen Anbringung auch noch Platz auf dem Schreibtisch.

Stylish und extrem Platzsparend: Oehlbach Alu Style T1

Noch effizienter aber genau so schick nutzt der Alu Style T1 den zur Verfügung stehenden Platz: Per Schraubklemme wird der edle Kopfhörerhalter direkt an der Schreibtischplatte montiert und bietet dort einen ebenso sicheren wie praktischen Aufbewahrungsort für hochwertige Kopfhörer. Wird er später an einem anderen Platz benötigt, lässt er sich zudem genau so schnell und spurlos wieder entfernen.

Passend für jeden Anwendungszweck: Oehlbach Alu Style Kopfhörerhalter

Mit den Modellen Alu Style W1 und T1 erweitert Oehlbach die beliebte Kopfhörerhalter-Serie um zwei effiziente Modelle. Beide Kopfhörerhalter sind jeweils in den Farben Anthrazit und Silber erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Alu Style T1 beträgt 32,99 Euro. Der Alu Style W1 wird zu einer UVP von 29,99 Euro angeboten. Der Alu Style mit Standfuß ist weiterhin zu einer UVP von 79,99 Euro (Matt Black und Lunar Silber) beziehungsweise 99,99 Euro für die Variante in Sandgold-Optik verfügbar.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.oehlbach.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Oehlbach Kabel GmbH

Die Macht des reinen Signals: Seit 40 Jahren perfektioniert Oehlbach das Erlebnis des reinen Klangs, bester Bildsignale sowie perfekter Datenübertragung. Seit der Gründung im Jahr 1975 ist Qualität die oberste Maxime des Unternehmens. Ein Erfolgskonzept, wie das 40jährige Firmenjubiläum im Jahr 2015 eindrucksvoll belegt. Dabei ist die Idee heute immer noch so einfach, wie vor 40 Jahren: Damit ein Lautsprecher, Fernseher oder IT-Gerät sein volles Potential entfalten kann, ist es auf ein möglichst hochwertiges Signal angewiesen. Hierfür liefert Oehlbach seit Jahrzehnten Kabel und Elektronikprodukte, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.

www.oehlbach.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Oehlbach Kabel GmbH

PresseKontakt / Agentur:

rtfm | public relations

Florian Szigat

Flößaustraße 90

90763 Fürth

oehlbach(at)rtfm-pr.de

0911/979220-80

http://pressecenter.rtfm-pr.de



Datum: 14.12.2016 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1436373

Anzahl Zeichen: 2220

Kontakt-Informationen:

Firma: Oehlbach Kabel GmbH

Ansprechpartner: Isabel Halbauer

Stadt: Pulheim

Telefon: 02234/807120





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung