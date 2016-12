ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 14. Dezember 2016

(ots) -



Woche 50/16

Freitag, 16.12.



Bitte Programmänderungen beachten:



8.00Brennpunkt Eisenbahnstraße

Deutschland 2016

Frontal 21 um 08.00 Uhr - entfällt!

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Programmänderung:

13.00ZDF.reportage

Angekommen oder immer noch fremd?

Junge Flüchtlinge ein Jahr in Deutschland

Deutschland 2016

makro um 13.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)





Woche 51/16

Samstag, 17.12.



Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen

beachten:



5.50Streitfall Islam

Deutschland und seine Muslime

Deutschland 2016

Mein Bruder der Terrorist um 04.50 Uhr - entfällt!



6.35Mein Land, Dein Land

Zwischen Äppelwoi & Döner - Türkische Lebensart in Offenbach

Deutschland 2016



7.15ZDFzeit

Mehr Ausländer, mehr Kriminalität?

Der große Faktencheck

Deutschland 2016

8.00Die Kölner Silvesternacht

Was geschah und was folgte

Deutschland 2016



9.00"Wir schaffen das!" Das Versprechen, das Europa spaltet

Geschichte treffen

Deutschland 2016

Kein Weg nach Europa um 09.00 Uhr - entfällt!

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



23.55Dem Verbrechen auf der Spur

Tote erzählen ihre Geschichte

Großbritannien 2011



0.40Dem Verbrechen auf der Spur

Was Kugeln verraten

Großbritannien 2011



1.25Dem Verbrechen auf der Spur

Die Lupe des Sherlock Holmes

Großbritannien 2011



2.05Dem Verbrechen auf der Spur

Eine Frage der Schrift

Großbritannien 2011



2.50Die Waffen der Ermittler

Was Leichen verraten



3.35Die Waffen der Ermittler

Was Blut verrät



4.20Die Waffen der Ermittler

Was Kugeln verraten



---------------------------------------------------------------------





Sonntag, 18.12.



Beginnzeitkorrekturen:



22.10ZDF-History

Roms Rache - Die Schlacht im Harz

Deutschland 2011



22.40Terra X

Rom am Rhein

Krieg und Frieden

Deutschland 2016



23.20Terra X

Rom am Rhein

Blüte und Bedrohung

Deutschland 2016



0.05Moderne Wunder: Die Waffentechnik der Barbaren



0.50Terra X

Rom am Rhein

Zentrum des Imperiums

Deutschland 2016



1.30Terra X

Große Völker: Die Karthager

Deutschland 2016



2.15Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt

Großbritannien 2014



3.00Terra X

Große Völker: Die Germanen

Deutschland 2016



3.40Terra X

Große Völker: Die Araber

Deutschland 2016



4.25Geheimnis in der Tiefe - Das Rätsel der Römerschiffe



---------------------------------------------------------------------





Montag, 19.12.



Beginnzeitkorrekturen:



22.25Terra X

Faszination Universum

Das Geheimnis der Finsternis

Deutschland 2015



23.10Terra X

Faszination Universum

Asteroiden: Die letzte Chance

Deutschland 2016



23.55Terra X

Faszination Universum

Aliens: Der erste Kontakt

Deutschland 2016



0.35Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit

Der Urknall

USA 2010



1.20Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit

Schwarze Löcher

USA 2010



2.05Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit

Galaxien

USA 2010



2.50Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit

Sterne

USA 2010



3.35Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit

Supernova

USA 2010

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



_________________________________________________________________

Dienstag, 20.12.



Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



21.40Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums

Die Büste der Nofretete

Großbritannien 2014



22.25Schätze des alten Ägypten

Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun



23.10Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige

Großbritannien 2004



23.50ZDF-History

Das Geheimnis der großen Pharaonen



0.35Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sich

Deutschland 2016



1.15Rocker in Deutschland

Eine Rebellion beginnt

Deutschland 2016



2.00Rocker in Deutschland

Eine Szene rutscht ab

Deutschland 2016



2.45Rocker in Deutschland

Clubs im Krieg

Deutschland 2016



3.30Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?

Auf die Fresse! Straßen-Rap in Deutschland um 03.45 Uhr - entfällt!



4.15ZDF.reportage

Eisenbahnstraße Leipzig

Crimespot oder Multikulti-Wunderland?

Deutschland 2016



_____________________________________________________________________



Mittwoch, 21.12.



Programmänderung:

10.45Überführt - Der Zuhälter Andreas Marquardt

mit Joe Bausch

Deutschland 2016

Generation What? - So tickt Europas Jugend um 10.45 Uhr - entfällt!

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



21.40Müll in der Megacity

Die Geschichte New Yorks



22.25Ursprung der Technik

Das antike New York



23.05Leschs Kosmos

Rekord-Jagd: Siegt der Mensch oder das Material?

Deutschland 2016



23.35Leschs Kosmos

Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen

Deutschland 2016



0.05Leschs Kosmos

Duftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der Natur

Deutschland 2016



0.35Leschs Kosmos

Albtraum Fliegen - Sind wir in der Luft noch sicher?

Deutschland 2015





1.05Die Entstehung der Erde

Tödliche Eruptionen



1.45Naturgewalten extrem - Ein verheerendes Jahr



2.30Welt unter Wasser

Der Untergang des Blauen Planeten



3.15Die Geburt Britanniens

Verborgene Vulkane

Großbritannien 2010



4.00Die Geburt Britanniens

Eiszeit

Großbritannien 2010



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

_______________________________________________________________



Freitag, 23.12.



Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



22.25Stalins letzte Säuberungen

Deutschland 2014



23.10Chruschtschows Baby

Die Zar-Bombe

Großbritannien 2011



23.55ZDF-History

1983 - Welt am Abgrund

Deutschland 2011



0.40Die großen Diktatoren

Stalin

ZDF-History: Putsch gegen die deutsche Einheit um 00.45 Uhr -

entfällt!



1.20Die großen Diktatoren

Hitler



2.05ZDF-History

Die Geheimnisse des Adolf Hitler

Deutschland 2016



2.50ZDF-History

"Mein Kampf" - das gefährliche Buch

Deutschland 2015



3.30ZDF-History

Was ist dran an "Hitlers Goldzug"?

Deutschland 2016



4.15ZDF-History

Der letzte "Gigant" - auf der Suche nach Hitlers

Riesenflugzeug



4.55Wo ist Hitler?

Heiße Spuren im Kalten Krieg

Deutschland 2011





Woche 52/16

Samstag, 24.12.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.40ZDF-History

Deutschlands Superreiche

Deutschland 2015



6.10ZDFzeit

Deutschlands große Clans: Die Oetker-Story

Deutschland 2016

Die Schlecker Story um 06.10 Uhr - entfällt!



6.50ZDFzeit

Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story

Deutschland 2016



7.35ZDFzeit

Deutschlands große Clans: Die Haribo-Story

Deutschland 2016



8.20ZDFzeit

Deutschlands große Clans: Die C&A-Story

Deutschland 2016



9.05Deutschland, deine Marken

Mercedes

Deutschland 2015



9.50ZDF-History

Mythos Sisi



10.35ZDF-History

Traumjob Promi-Partner? Leben im Schatten des Ruhms



11.15ZDF-History

Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen

Deutschland 2015



11.55ZDF-History

Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik

Deutschland 2015



12.40ZDF-History

Die Macht der Geheimbünde

Deutschland 2015



13.25ZDF-History

Global Players - die Superreichen

Deutschland 2016



14.10ZDF-History

Deutschlands Superreiche

Deutschland 2015



15.10Schleuser, Schurken und der Papst

Deutschland 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)





Woche 02/17

Mittwoch, 11.01.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen

beachten:



18.45ZDFzeit

Wie gut sind Billig-Bäcker?

Nelson Müller testet Brot, Snacks & Co.

Deutschland 2016

Rivalen: Dior und Gucci um 18.45 Uhr - entfällt!



19.30ZDFzeit

Der große Warentest

Wie gut sind Matratze, Waschmaschine & Co.?

Deutschland 2016



20.15Hamburgs neues Wahrzeichen

Die Elbphilharmonie ist fertig



21.00Rivalen: Pepsi und Coca-Cola

Frankreich 2014



21.45Essen vom Fließband

In der Brotfabrik



22.30ZDFzeit

Wer schlägt McDonald's?

Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller

Deutschland 2016



23.15ZDFzeit

Achtung, Kundenfalle!

Locken, schmeicheln, überrumpeln

Deutschland 2016



0.00Die Subway-Falle

Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 04/17

Sonntag, 22.01.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



5.00Leschs Kosmos

Fleischeslust - Genuss ohne Reue?

Deutschland 2016

Abenteuer Supermarkt um 05.00 Uhr - entfällt!



5.30ZDFzeit

Projekt Hühnerhof

2500 Küken für Dirk Steffens

Deutschland 2014



6.15ZDFzeit

Projekt Hühnerhof

Dirk Steffens und die Macht der Verbraucher

Deutschland 2014



7.00ZDFzeit

Wie gut ist die deutsche Küche?

Der große Test mit Nelson Müller

Deutschland 2015



7.45Das Café am Island-Fjord (Teil 2)

Feine Küche für raue Kerle

Deutschland 2014

Das Café am Island-Fjord - Teil 1 - um 07.45 Uhr - entfällt!



8.25Streif - One Hell of a ride

Film von Gerald Salmina

Österreich 2014



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)











Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDFinfo

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.12.2016 - 16:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1436386

Anzahl Zeichen: 11648

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDFinfo

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung