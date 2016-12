Geplante Arzneimittelreform: AOK Baden-Württemberg fordert Nachbesserungen zum Nutzen der Versicherten

(ots) - Zur heutigen (14.12.2016) öffentlichen Anhörung

im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags zum

GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) findet die AOK

Baden-Württemberg deutliche Worte. Vorstandsvorsitzender Dr.

Christopher Hermann, der im Ausschuss als Sachverständiger auftritt,

bewertet den vorliegenden Gesetzentwurf: "Auch wenn der Name des

Gesetzes vielversprechend klingt - wird der aktuelle Entwurf so

umgesetzt, steht der große Gewinner bereits fest: die

Pharmaindustrie." Der Gesetzentwurf ist das Ergebnis des so genannten

Pharmadialogs, den die Arzneimittelindustrie mit der Politik geführt

hat. Außen vor blieben dabei vor allem die Belange der Versicherten.

Vor allem der Trend steigender Arzneimittelpreise dürfte sich damit

nahezu ungebremst fortsetzen. Zahlen der AOK Baden-Württemberg

zeigen: Im patent-geschützten Bereich kostete die durchschnittliche

Verordnung 2011 noch 176,45 Euro. Nur vier Jahre später sind es mit

325,74 Euro bereits rund 85 Prozent mehr.



Der wichtigste Grund für steigende Arzneimittelpreise und die

damit zunehmenden Belastungen für die Krankenkassen und ihre

Versicherten liegt im System. Nach wie vor können die

Pharmaunternehmen im ersten Jahr nach der Zulassung - anders als in

anderen EU-Ländern - hierzulande die Höhe der Preise ihrer Produkte

nach eigenem Ermessen festlegen. Eine Bremse greift erst nach Ablauf

von zwölf Monaten. Und dann geht das AMVSG allenfalls halbherzig

gegen diese Kostenfalle vor. Es sieht eine Bremse für neue

Medikamente bei einem erreichten Umsatz von 250 Millionen Euro vor.

Ein Blick in die Statistik zeigt jedoch: In den vergangenen vier

Jahren hätte diese Umsatzschwelle bei gerade einmal drei Präparaten

gegriffen. "Eine Umsatzschwelle könnte allenfalls dann Sinn machen,

wenn man sie viel niedriger, etwa bei 50 Millionen Euro ansetzen



würde", erklärt Hermann. "Richtiger wäre es allerdings, gleich vom

ersten Tag an verhandelte Preise gelten zu lassen, etwa in Form

rückwirkender Erstattungsbeträge."



Auch an anderer Stelle verspricht der vorliegende Entwurf des

AMVSG keine Verbesserungen - im Gegenteil. Die aktuelle Fassung sieht

vor, dass der Erstattungsbetrag für verordnete Arzneimittel, die der

GKV-Spitzenverband mit den Arzneimittelunternehmen aushandelt und den

die Krankenkassen anschließend zu tragen haben, zukünftig geheim

bleiben soll. Einblick sollen nur wenige direkt Beteiligte erhalten.

Wer das ist, definiert das Gesetz allerdings nicht. Es droht eine

Intransparenz, von der nur die Pharmakonzerne profitieren.

"Vertraulichkeit mit Vorteilen für alle Beteiligten, die den Namen

wirklich verdient, ist nur in Selektivverträgen direkt zwischen

einzelnen Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmen umsetzbar.

Selektive Vereinbarungen müssen daher deutlich aufgewertet werden",

fordert Hermann.



Insgesamt hielte es die AOK Baden-Württemberg für erforderlich,

die Verhandlungskompetenz der einzelnen Kassen entscheidend zu

stärken. Nur in Kenntnis der tatsächlichen regionalen

Versorgungssituation ließen sich Verträge mit pharmazeutischen

Unternehmen schließen, die den Ärzten Verordnungssicherheit geben und

gewährleisten, dass die Patienten, die davon nachweislich

profitieren, die für sie besten Medikamente zeitnah erhalten, so

Hermann.







