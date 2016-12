Holzenkamp/Stockhofe: Nutztiere stärker vor Wolfsübergriffen schützen

(ots) - Rückkehr des Wolfes gelingt nicht ohne effektiven

Herdenschutz



Der Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat am

heutigen Mittwoch über den Bericht der Bundesregierung zum

Herdenschutz in Bezug auf zunehmende Wolfsübergriffe auf Weidetiere

beraten. Dazu erklären der agrarpolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz-Josef Holzenkamp, und die

zuständige Berichterstatterin Rita Stockhofe:



"In Deutschland ist ein deutliches Wachstum der Wolfspopulation

auszumachen: Nach den neuesten Daten gibt es Nachweise für 46 Rudel,

15 Paare und vier sesshafte Einzeltiere. Das entspricht 120 bis 130

erwachsenen Wölfen. Die meisten Tiere leben in Sachsen und

Brandenburg. Angesichts der Entwicklung der Population kann man bald

nicht mehr von einer ungünstigen Erhaltungssituation sprechen.



Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist klar, dass der Schutz der

landwirtschaftlichen Nutztiere höchste Priorität hat. Deshalb muss

der Herdenschutz konsequent weiterentwickelt werden. Die Sorgen der

Nutztierhalter nimmt die Fraktion sehr ernst. Die Verantwortlichen

von Bund und Ländern müssen gemeinsam beraten, wie die zunehmende

Wolfspopulation künftig auf einem stabilen, den Lebensraumbedingungen

angepassten Niveau gehalten werden kann.



Es müssen verstärkt Ausnahmen vom strengen Schutz genehmigt

werden, wenn Wölfe verhaltensauffällig werden und dadurch für

Menschen zur Gefahr werden, oder wenn sie wiederholt - trotz

angewandter Präventionsmaßnahmen - Nutztiere reißen und großen

Schaden anrichten."







