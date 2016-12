„Scrub Daddy“ in immer mehr Geschäften in Deutschland zu finden

Drei Monate nach der Markteinführung des amerikanischen Haushaltsschwammes „Scrub Daddy“ in Deutschland nehmen immer mehr Handelsunternehmen das innovative Reinigungs-Produkt in das eigene Sortiment auf. Anfänglich nur beim Sender QVC vertrieben, ist der mit einem Gesicht versehene Schwamm, der je nach Wassertemperatur seine Konsistenz und Nutzungsmöglichkeit ändert, nun bereits in dm-Drogerieketten, bei Budnikowsky, bei Kaisers Tengelmann sowie in Globus Lebensmittelmärkten verfügbar. Das Produkt, das zu den erfolgreichsten Erst-Präsentationen in der amerikanischen TV-Investorenshow „Shark Tank“ – vergleichbar mit dem VOX-Format „Höhle der Löwen“ - gehört, entwickelt sich damit auch in Deutschland immer mehr zu einem Renner.

(firmenpresse) - Für Nicolaus von Hobe, Geschäftsführender Gesellschafter der Emile Nölting GmbH & Co. KG in Glinde bei Hamburg, kommt der Erfolg von „Scrub Daddy“ nicht unerwartet. „Schon als ich das Produkt in den USA das erste Mal sah, war ich von der Besonderheit, vor allem seinem Nutzen absolut überzeugt.“ Wie sehr, zeigte sich daran, dass der Unternehmer sofort die Vertriebsrechte für Teile Europas übernahm und das Produkt zu einem festen Bestandteil in seinem Sortiment machte. Des Weiteren baut Emile Nölting den Europa-Standort für Scrub Daddy auf und organisiert die Vermarktung und den Vertrieb im Rest von Europa. Als Spezialist für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb innovativer Reinigungsprodukte, zählen hierzu Schwämme aber auch Mikrofaser-Artikel. Diese werden an LEH-Märkte, Discounter, Drogeriemärkte, Versandhäuser, den Fachhandel und professionelle Reinigungsfirmen vertrieben.



Deutsche Grundlage



Das Erfolgsrezept von „Scrub Daddy“ liegt darin, dass der Schwamm, in warmes Wasser getaucht, fluffig weich ist und in kaltem Wasser straff und fest wird. Für die Anwendung im Haushalt heißt das: Mit nur einem Reinigungsgerät lassen sich einerseits Oberflächen glänzend schrubben, ohne sie zu verkratzen, andererseits kann der leuchtend gelbe und mit einem Gesicht versehene Rundling als Spülschwamm oder für die Reinigung von Gläsern und weichen Flächen eingesetzt werden. Da der Schwamm lange hygienisch sauber und in Form bleibt, sinkt der Verbrauch von Reinigungs- und Spülmitteln in der Küche.



Hergestellt wird „Scrub Daddy“ in Deutschland. Ein deutsches Unternehmen hat auch den speziellen Polymer-Schaum für den Schwamm entwickelt. Erst der US-Unternehmer Aaron Krause entdeckte jedoch das Potenzial des Materials, überzeugte Investoren und schaffte es, dass der Schwamm in den USA landesweit in allen großen Handelsketten gelistet ist. In den USA ist Krause damit nur wenige Jahre nach dem Start von „Scrub Daddy“ zur Unternehmerlegende geworden. Die Unternehmensberatung Ernst & Young ernannte ihn vor kurzem zum Unternehmer des Jahres in der Kategorie Konsumgüter im Großraum Philadelphia. Nun kommt die Innovation durch die Vertriebsinitiative der Emile Nölting GmbH & Co. KG gewissermaßen zurück in ihr Ursprungsland.







Über die Emile Nölting GmbH & Co. KG



Vor mehr als 150 Jahren gegründet, ist die Emile Nölting GmbH & Co. KG ein Spezialist für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb innovativer Reinigungsprodukte, darunter Mikrofaser-Artikel und Schwämme. Das Hauptaugenmerk des in Glinde bei Hamburg ansässigen Familienunternehmens liegt dabei auf hochwertigen Produkten sowohl für den privaten Haushalt als auch für die professionelle Reinigung. Die Innovationen im Portfolio der Emile Nölting GmbH & Co. KG sind mit Schutzrechten versehen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen LEH-Märkte, Discounter, Drogeriemärkte, Versandhäuser, der Fachhandel und professionelle Reinigungsfirmen.





Jürgen Rönsch / text professionell

