Urlaubsplanung 2017: Studiosus räumt kostenloses Umbuchungsrecht für bestimmte Reiseländer ein

(ots) - Auch im Urlaubsjahr 2017 können Gäste des

Reiseveranstalters Studiosus bei einigen Destinationen bis vier

Wochen vor Abreise kostenlos umbuchen - auf ein anderes Reiseziel

oder einen anderen Termin. Diese Regelung gilt 2017 weiterhin für

Ägypten, Israel, Kenia, Madagaskar, Sudan, Türkei und Tunesien. Neu

hinzugekommen ist Äthiopien. Der Grund: In dem ostafrikanischen Land

gab es in den vergangenen Monaten wiederholt innenpolitische

Proteste. Um möglicherweise eskalierende Kundgebungen weiträumig zu

vermeiden, sind Programm- und Routenänderungen nicht auszuschließen.



Die Unternehmensgruppe Studiosus bietet grundsätzlich nur Reisen

in Länder und Regionen an, die das deutsche Auswärtige Amt und das

Studiosus-Sicherheitsmanagement als sicher einschätzen. Dennoch gibt

es einige Destinationen, in denen sich die Sicherheitslage

kurzfristig ändern kann. Mit der Einräumung eines kostenlosen

Umbuchungsrechtes will Studiosus seinen Gästen die Entscheidung für

diese Reiseziele erleichtern. Der Marktführer bei Studienreisen

bietet diesen Service bereits seit mehreren Jahren an. Die Liste der

Länder, für die ein kostenloses Umbuchungsrecht gilt, wird

regelmäßig von den Studiosus-Experten aktualisiert. Sie ist im

Internet unter www.studiosus.com/Informationen/Reisesicherheit

veröffentlicht.



Das Studiosus-Sicherheitsmanagement



Das Sicherheitsmanagement von Studiosus umfasst alle Ebenen der

Planung und Durchführung der Reisen und wurde im Jahr 2004 erstmals

und seit dem fortlaufend nach der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 von

einem externen Gutachter zertifiziert. Zu seinen tragenden Säulen

gehört eine aktive und offene Informationspolitik. So erhalten

Studiosus-Gäste mit ihrer Reisebestätigung und laufend bis zum

Reiseantritt aktualisierte Sicherheitseinschätzungen der

Studiosus-Länderexperten. Zudem veröffentlicht Studiosus



kontinuierlich aktuelle Sicherheitshinweise auf seiner Homepage

www.studiosus.com. Außerdem versendet der Marktführer bei

Studienreisen regelmäßig alle im Internet veröffentlichten Meldungen

auch als aktuelle Sicherheits-Infos per E-Mail an rund 6.500

Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Über die Unternehmensgruppe Studiosus



Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Die

hohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständige

Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben

Studienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe

Angebote, wie zum Beispiel Eventreisen und Reisen für Singles, im

Programm. Im Jahr 2016 reisten 100.150 Gäste in mehr als 100 Länder

weltweit mit der Unternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im

günstigeren Rundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco

Polo gehört. Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues

Rekordniveau von 262.530.000 Euro. Insgesamt hat die

Unternehmensgruppe Studiosus über 1.000 Routen im Programm. Am

Firmensitz in München sind derzeit 320 Mitarbeiter beschäftigt, davon

26 Auszubildende. Zudem arbeitet Studiosus mit 570 Reiseleitern

weltweit zusammen. Gegründet wurde das Familienunternehmen am 12.

April 1954. Internet: www.studiosus.com







Pressekontakt:

Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der Unternehmensgruppe

Telefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic(at)studiosus.com



Original-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Studiosus Reisen

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.12.2016 - 16:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1436395

Anzahl Zeichen: 3789

Kontakt-Informationen:

Firma: Studiosus Reisen

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung