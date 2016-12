Praxistag: Gesetzliche Rentenversicherung

Aktuelles - Reformen - Tendenzen

(firmenpresse) - Was ändert sich durch die neue Flexi-Rente ab 2017? Durch das Flexi-Rentengesetz (verabschiedet im Bundestag am 21.10.2016) wird das Weiterarbeiten neben dem Bezug einer vorzeitigen Altersrente flexibler gestaltbar. Die Hinzuverdienstmöglichkeiten sind hierfür grundlegend verändert worden. Maßgebend ist nun eine jährliche Hinzuverdienstgrenze von 6.300 . Wer diese überschreitet, erhält eine stufenlose Teilrente. Die Regelungen wirken sich auch auf den Bezug von Renten wegen Erwerbsminderung aus. Darüber hinaus bleiben Rentner bis zum Erreichen ihrer Regelaltersgrenze grundsätzlich in der Rentenversicherung versicherungspflichtig. Selbst nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze kann sich eine Beschäftigung künftig weiter rentensteigernd auswirken, wenn der Rentner neben dem Beitragsanteildes Arbeitgebers selbst anteilige Renten-Versicherungsbeiträge zahlt.



Bisherige Regelungen beim Zusammentreffen von Rente und Arbeitsverdienst



Ziel der Neuregelung: Flexibles Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze und darüber hinaus ermöglichen



Neue Begriffe: Hinzuverdienstdeckel, untere Hinzuverdienstgrenze, höchste Entgeltpunkte der letzten 15 Kalenderjahre vor Rentenbeginn



Hinzuverdienst = anrechenbare Arbeitsentgelte, Arbeitseinkommen, vergleichbare Einkommen / bei Renten wegen Erwerbsminderung auch kurzfristige Entgeltersatzleistungen



Ermittlung des zu 40 v. H. anrechenbaren Betrages, der die Hinzuverdienstgrenze überschreitet



Prognose mit Schätzung des zukünftigen Hinzuverdienstes



Ermittlung der Teilrente



Spitzabrechnung über den im letzten Kalenderjahr tatsächlich erzielten Hinzuverdienst und erneute Prognose des zukünftigen Hinzuverdienstes jeweils am 01. Juli eines Jahres



Änderung auf Antrag des Versicherten bei mindestens 10 v. H.Über-oder Unterschreiten des prognostizierten jährlichen Hinzuverdienstes



Verwaltungsverfahren bei Änderung des Rentenanspruchs



Vergleichsberechnung Altes — Neues Hinzuverdienstrecht





Bessere Information in der Rentenauskunft über die Gestaltungsmöglichkeiten des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand



Frühere und flexiblere Zahlung zusätzlicher Beiträge zum Ausgleich von Rentenabschlägen



Versicherungspflicht auch bei Bezug einer vorgezogenen Vollrente wegen Alters



Aktivierung der Arbeitgeberbeiträge nach Erreichen der Regelaltersgrenze, Voraussetzung: Verzicht auf die bestehende Versicherungsfreiheit



Neue Regelungen im Bereich der Prävention und Rehabilitation

Hinweise



Die bestehenden Regelungen zum Ausgleich von Rentenabschlägen (künftig möglich ab 50. Lebensjahr) sind jetzt flexibler gestaltet worden. Über die neuen Regelungen wird im Zusammenhang mit den Möglichkeiten zum Vorziehen und Hinausschieben des Rentenbeginns bereits in der neuen Rentenauskunft der Rentenversicherungsträger informiert werden.



In bestimmten Fällen werden die Erwerbsminderungsrenten wieder mitten im Monat beginnen.

Zielgruppe



Mitarbeiter der betrieblichen Personal- und Sozialabteilungen mit Vorkenntnissen, deren Tätigkeit eine Kenntnis des aktuellen Sozialversicherungsrechts erfordert



Referenten

- Wolfgang Wehowsky

- Harald Rihm





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://asb-hd.de/seminar/c00655-praxistag-gesetzliche-rentenversicherung/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ASB Bildungsgruppe Heidelberg ist einer der renommiertesten Anbieter von berufsbegleitenden Weiterbildungen in Deutschland. Zum stetig wachsenden Portfolio der etablierten Organisation gehören Seminare, Konferenzen und Lehrgänge, aber auch Beratungsangebote wie etwa auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements. In Kooperationsarbeit mit angesehenen Hochschulen entwickelt die ASB Bildungsgruppe zudem innovative Studiengänge auf höchstem Niveau, die berufsbegleitend absolviert werden können.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.

Leseranfragen:

ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.

Gaisbergstr. 11-13

69115 Heidelberg

Deutschland



Tel: 06221 988 8

Fax: 06221 988-682

Email: info(at)asb-hd.de

Datum: 14.12.2016 - 16:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1436400

Anzahl Zeichen: 3438

Kontakt-Informationen:

Firma: ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 50 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung