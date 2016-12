Jarzombek/Schipanski: Urheberrecht fit für die Zukunft machen

(ots) - Weg frei für die Wissenschaftsschranke



Auf Verlangen des Bundestagsausschusses Digitale Agenda berichtet

die Bundesregierung in der Sitzung am heutigen Mittwoch zum Stand der

Einführung einer allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsschranke im

Urheberrecht. Hierzu erklären der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im

Deutschen Bundestag für die Digitale Agenda, Thomas Jarzombek, und

der zuständige Berichterstatter, Tankred Schipanski:



"Die Koalition hat in dieser Legislaturperiode eine Vielzahl

urheberrechtlicher Änderungen auf den Weg gebracht. In dieser Woche

geht endlich auch das Urhebervertragsrecht durch den Bundestag. Aus

Sicht der Digitalpolitiker mit einer sinnvollen Bereichsausnahme für

Computerspiele. Diese sind in der Produktion sehr komplex und

unterscheiden sich fundamental von der Produktion anderer

Kulturgüter. Damit ist der Weg frei für den nächsten Schritt, um das

Urheberrecht fit für das digitale Zeitalter zu machen.



Wir brauchen im Bereich der Bildung und Wissenschaft endlich ein

transparentes und benutzerfreundliches Urheberrecht, das dem

digitalen Zeitalter gerecht wird. Die digitalen Möglichkeiten

erlauben heute einen viel komfortableren Umgang mit Literatur.

Wissenschaftler, Studierende und Lehrer schöpfen diese aber noch

nicht aus, da urheberrechtliche Fragestellungen trotz zahlreicher

Ausnahmeregelungen für Verunsicherung sorgen.



Deshalb wollen wir die Vielzahl an urheberrechtlichen Regelungen

zu einer allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsschranke

zusammenführen. Der Bundesjustizminister ist jetzt aufgefordert,

seine Hinhaltetaktik zu beenden, und endlich den Gesetzesentwurf

vorzulegen, den er bereits im November 2015 im Deutschen Bundestag

angekündigt hat. Damit steht er unserem Ziel, den Zugang zu Wissen zu

erleichtern, seit über einem Jahr im Weg."





Hintergrund:



Um das Urheberrecht in Bildung und Wissenschaft insgesamt zu

reformieren, haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag die

Schaffung einer allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsschranke

festgeschrieben. Darin heißt es: "Wir werden den wichtigen Belangen

von Wissenschaft, Forschung und Bildung stärker Rechnung tragen und

eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einführen."







