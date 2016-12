NDR Autor Eric Friedler bekommt armenischen Staatspreis für Dokumentarfilm "Aghet - ein Völkermord"

(ots) - NDR Autor Eric Friedler erhält am Mittwoch, 14.

Dezember, in Berlin den Staatspreis der Republik Armenien. "Diese

hohe Auszeichnung wird dem Publizisten und Regisseur Eric Friedler

für seine außerordentlichen Verdienste um Verständigung und

Aussöhnung verliehen. Sein Film 'Aghet - ein Völkermord' wurde zu

einem Wegbereiter für die Anerkennung des Genozids an den Armeniern

durch den Deutschen Bundestag", heißt es in der Begründung. Die

Laudatio bei der Verleihung hält Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von

Bündnis 90/Die Grünen.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Mit seinem Dokumentarfilm hat Eric

Friedler vor mehr als sechs Jahren zumeist vergessene, schreckliche

Vorgänge ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Auszeichnung

unterstreicht, welche Wirkung fundierte, filmisch hervorragend

umgesetzte Produktionen haben können. Ich gratuliere Eric Friedler zu

dieser außergewöhnlichen Ehrung."



In dem vielfach, auch international ausgezeichneten Dokumentarfilm

"Aghet" (armenisch: "die Katastrophe") erzählt Eric Friedler von dem

Genozid an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs. Dieser

Völkermord, bei dem bis zu 1,5 Millionen Menschen starben, wird

allerdings bis heute von der Türkei als historische Tatsache nicht

anerkannt. "Aghet" rekonstruiert den Verlauf des Völkermords aus

zahlreichen historischen Quellen. Produzentin war Katharina M.

Trebitsch, die Redaktion hatte Thomas Schreiber. Premiere hatte

"Aghet" im April 2010 im Ersten.







