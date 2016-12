PaketRadar: Das sind Deutschlands Paket-Hotspots

(ots) - Die Kölner Neustadt, Hamburg-Rahlstedt und der

Prenzlauer Berg in Berlin: Nicht nur jetzt vor Weihnachten werden in

diesen Vierteln besonders viele Pakete zugestellt. Zu diesem Ergebnis

kommt das "Hermes PaketRadar", für das Hermes bundesweit über 28

Millionen Sendungen anonym ausgewertet hat. Untersucht wurden

Paketzustellungen in Berlin, Hamburg, Köln, München, Frankfurt,

Leipzig und Stuttgart - bis auf den Stadtteil genau.



"Die Erhebung zeigt, dass in vielen deutschen Großstädten die

Innenstadt- und Szeneviertel bei den transportierten Paketmengen vorn

liegen", sagt Dirk Rahn, Geschäftsführer Operations von Hermes

Germany. "Ich gehe davon aus, dass die Sendungsmengen vor allem in

den Städten noch deutlich weiter zunehmen werden. Uns als Logistiker

stellt das zunehmend vor Herausforderungen. Schon heute kämpfen

unsere Zusteller mit hohem Verkehrsaufkommen, engen Straßen und jeder

Menge Unverständnis, etwa bei der Parkplatzsuche. Gleichzeitig

steigen die Erwartungen der Konsumenten - immer präziser, schneller,

umweltfreundlicher soll das Paket kommen, am besten ohne dafür zahlen

zu müssen. Eine komplexe Situation. Es braucht deshalb vor allem für

die City-Logistik neue Konzepte - und einen Schulterschluss von

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft."



BERLIN: Prenzlauer Berg top, Neukölln flop



In der Hauptstadt treiben die innerstädtischen Szeneviertel die

Paketmengen in die Höhe. Unangefochtene Spitze bei den absoluten

Mengen ist der Prenzlauer Berg, wo das PaketRadar 446.379 Sendungen

erfasste. Friedrichshain (412.283) und Mitte (376.264) folgen auf den

Plätzen zwei und drei. Blickt man auf die Berliner Bezirke, ist

Pankow (1,23 Mio.) der stärkste der insgesamt zwölf. Untersucht wurde

auch das Verhältnis von Paketmenge und Einwohnerzahl. Dabei liegen

mit Bohnsdorf (5,0 Sendungen pro Einwohner) und der Stadtrandsiedlung



Malchow (5,1) zwei für Nicht-Berliner eher unbekannte Ortsteile an

der Spitze. Der Wedding (1,9) und Neukölln (1,8) gehören zu den

Stadtteilen mit den wenigsten Sendungen pro Kopf.



Mehr zu Berlin: http://ots.de/WVuFh



HAMBURG: Rahlstedt toppt Winterhude



Hamburgs Paket-Hotspot heißt Rahlstedt. Der stark bevölkerte

Stadtteil im Nordosten der Hansestadt verweist mit 252.321 Sendungen

sowohl das schicke Winterhude (178.873) als auch das trendige

Eimsbüttel (172.580) deutlich auf die nachfolgenden Plätze. Unter den

Bezirken hat Wandsbek im PaketRadar mit 1,2 Millionen Sendungen die

Nase vorn. Bei der Pro-Kopf-Verteilung liegen die innenstadtnahen

Viertel in Führung: In der HafenCity kommen auf jeden Einwohner rund

12,6 Pakete, in der Altstadt sind es sogar sage und schreibe 34,8.

Mitgrund: Viele Hamburger vertrauen auf die Paketzustellung am

Arbeitsplatz.



Mehr zu Hamburg: http://ots.de/GGkyU



MÜNCHEN: Obergiesing an der Spitze



Was dem Berliner sein Prenzlauer Berg, ist dem Münchner sein

Obergiesing. In keinem anderen Stadtbezirksteil der bayerischen

Landeshauptstadt erfasste das PaketRadar mehr Sendungen als hier

(79.364). Silber geht knapp an Waldtrudering (78.924), vor St. Ulrich

auf Rang 3 (75.406). Unter den 25 Münchner Stadtbezirken ist

Thalkirchen-Obersendling bei den absoluten Mengen vorn (217.639). Wie

schon in Hamburg, liegt auch in der Münchner Altstadt das

Paketaufkommen mit 3,6 Paketen pro Einwohner überdurchschnittlich

hoch.



Mehr zu München: http://ots.de/h1V9Y



KÖLN: Nichts toppt die Neustadt



Westlich der Kölner Ringe haben die Zusteller in der Domstadt am

meisten zu tun. 253.459 Sendungen wurden in der Neustadt gemessen,

davon 136.900 im Südteil, der damit unter den Kölner Stadtteilen

Platz 1 belegt. Der Trendstadtteil Ehrenfeld ist Dritter (126.105),

bei den Bezirken liegt Lindenthal (495.919) in Führung. Auch in Köln

ist eine Konzentration der Paketmengen in der City messbar: Der

Innenstadtbezirk mit Altstadt, Neustadt und dem rechtsrheinischen

Deutz liegt mit 3,8 Sendungen pro gemeldetem Einwohner messbar über

dem Kölner Durchschnitt (3,0).



Mehr zu Köln: http://ots.de/gF8m6



FRANKFURT: Sachsenhausen macht das Rennen



Unter den Frankfurter Stadtteilen zählte das PaketRadar in

Bockenheim die meisten Sendungen (56.095). Der eigentliche

Gesamtsieger aber liegt südlich des Mains: Noch vor dem Nordend führt

Sachsenhausen, administrativ in Nord- und Südteil getrennt, das

Ranking an. 93.483 Päckchen und Pakete wurden hier erfasst, das Gros

davon im Nordteil. Schlusslicht bei den absoluten Mengen ist

Berkersheim: Nur 5.007 Päckchen und Pakete wurden hier gezählt. Die

geringsten Sendungsmengen pro Einwohner verzeichnen die Stadtteile

Höchst und Hausen.



Mehr zu Frankfurt: http://ots.de/AIZkY



LEIPZIG: Südvorstadt souverän auf Platz 1



In Leipzig werden rund um die Innenstadt besonders viele Päckchen

transportiert. Allein in der Südvorstadt zählte Hermes insgesamt

88.494 Sendungen - rund 25 Prozent mehr als in Reudnitz (66.139), das

sich Platz 2 sicherte. Klar erkennbar ist auch in Leipzig der Trend,

dass sich Privatpersonen ihre Pakete an den Arbeitsplatz liefern

lassen. So liegt im östlichen Zentrum der Stadt die Paketmenge pro

gemeldetem Einwohner mit 4,5 Sendungen deutlich über dem Schnitt. Auf

4.220 Bewohner erfasste das PaketRadar hier 19.132 Sendungen.



Mehr zu Leipzig: http://ots.de/p0LJ8



STUTTGART: Zuffenhausen ist Schlusslicht



Bei Luxuskarossen top, bei Paketmengen flop: Nirgendwo sonst in

Stuttgart werden pro Einwohner so wenige Pakete ausgeliefert wie im

Bezirk Zuffenhausen (2,9). Besonders gering ist die Anzahl im

Zuffenhausener Stadtteil Mönchsberg. Deutlich mehr ist in

Stuttgart-Mitte los, hier wurden 5,8 Pakete pro Kopf gemessen - vor

allem rund um den Hauptbahnhof sind die Mengen hoch. Unter allen

Stuttgarter Stadtteilen liegt Weilimdorf bei den absoluten Zahlen

vorn (60.720 Sendungen), bei den Bezirken sichert sich Bad Cannstadt

die Pole Position (208.367).



Mehr zu Stuttgart: http://ots.de/RhsS6



Datenquelle: Hermes Germany | Zeitraum: November 2015 - Oktober

2016







