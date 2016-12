NOZ: Bosbach zu Mordfall in Freiburg: "Mittlerweile gibt es zu viele Einzelfälle"

(ots) - Bosbach zu Mordfall in Freiburg: "Mittlerweile

gibt es zu viele Einzelfälle"



CDU-Innenexperte fordert Aufklärung im Fall der getöteten

Studentin



Osnabrück. Im Fall des Mordes an einer jungen Studentin in

Freiburg spricht CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach von einem

"Kontrollverlust". Der mutmaßliche Täter soll wegen eines Verbrechens

in Griechenland bereits zu zehn Jahren Haft verurteilt worden sein.

"Natürlich ist auch der Freiburger Fall ein Einzelfall, aber

mittlerweile gibt es viel zu viele Einzelfälle, um bestreiten zu

können, dass wir in der Folge des hohen Zustroms von Flüchtlingen ab

Sommer 2015 einen Kontrollverlust erlitten haben", sagte

CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Donnerstag). Aus diesem Grund habe die Politik etwa mit den

Asylpaketen I und II eine deutliche Kurskorrektur eingeleitet und die

Ausweisung ausländischer Straftäter erleichtert.



So richtig es jedoch sei, dass der Freiburger Fall keinen Anlass

gebe, alle Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen, "so

notwendig ist auch der Hinweis, dass man nicht unter Verwendung des

beliebten Begriffes 'bedauerlicher Einzelfall' zur Tagesordnung

übergehen kann." Nun stellten sich vor allem zahlreiche Fragen. Etwa,

ob die Überprüfung der Personalien des Mannes in Deutschland

vollständig oder unvollständig war.







