Ein Werkzeug, das die Vorstellungskraft beflügelt: Die Grafiktablets UC Logic Artisul D10 und D13 für professionelle Grafiker und Künstler

Nur durch exzellente Werkzeuge können sich Designer kreativ entfalten: Die LCD Grafiktablets Artisul D10 und D13 von UC Logic setzen Maßstäbe bei Verarbeitungsqualität, Ergonomie und Präzision.

Die LCD Grafiktablets Artisul D10 und D13 von UC Logic sind hochwertig, ergonomisch und präzise.

(firmenpresse) - Schon beim Auspacken der Artisul Grafiktablets von UC Logic merkt man die 20-jährige Expertise der Ingenieure aus San Francisco und Taiwan, die in diesen professionellen Werkzeugen steckt. Das hochwertige Design überzeugt durch eine außergewöhnliche Ergonomie: Der optionale Artisul Stand ermöglicht es, das Grafiktablet mit einer Neigung zwischen 13 und 70 Grad aufzustellen. So lässt es sich flach auf den Tisch platzieren, leicht schräg stellen oder wie eine Staffelei aufrichten. Dank der gummierten Standfüße stehen die Grafiktablets von UC Logic bombenfest auf dem Schreibtisch, was unerlässlich ist für eine präzise Linienführung und ergonomisches Arbeiten. Trotzdem sind sie mit 1,1 Kilogramm leicht genug, um sie auch auf dem Schoß zu platzieren oder in der Hand zu halten.

Das Display: Hohe Spitzenhelligkeit und Farbtreue für optimale Ergebnisse

Mit 300 Candela pro Quadratmeter genügen die Full-HD-IPS-Displays der Artisul Zeichentablets höchsten Ansprüchen an die Spitzenhelligkeit. Auch die übrigen Leistungsdaten können überzeugen: Mit einem Kontrastverhältnis von 700:1, einem Betrachtungswinkel von 178 Grad, 19 Millisekunden Reaktionszeit und einem Farb-Gamut von 75 Prozent Adobe RGB lassen die Geräte keine Wünsche offen. So können sich Design-Profis und Künstler darauf verlassen, dass die Darstellung auf ihrem Zeichentablet dem gedruckten Endergebnis entspricht.

Der Stift: intuitiv und präzise arbeiten

Nichts stört kreative Arbeitsprozesse so nachhaltig wie ein streikender digitaler Stift, dessen Akku oder Batterie leer ist. Der Stylus der Artisul Zeichentablets benötigt indes keine zusätzliche Stromversorgung und bietet trotzdem optimale Präzision: Die wechselbaren Spitzen mit 2.048 Druckstufen ermöglichen filigrane Zeichnungen, kräftige Striche und feine Verläufe. Dabei ist der Stift für Links- und Rechtshänder geeignet, für größtmögliche Flexibilität.

Effizienter mit FastAccess-Tasten und QuickDial

Sechs frei belegbare FastAccess-Tasten und das anpassbare QuickDial bieten Grafikdesignern und Künstlern die volle Flexibilität, um ihre Arbeitsprozesse noch effizienter zu gestalten. Darüber hinaus sind sowohl das Tablet als auch der Stift für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Grafiktablets bestechen zudem durch eine griffige, angenehme Oberfläche - ideal für Designer, die ihre Zeichenfläche lieber in der Hand halten möchten oder für die kreative Malerei am Abend auf dem heimischen Sofa.

Maximale Kompatibilität für Windows und Mac

Kunden erwarten von Designern heutzutage größtmögliche Flexibilität - nicht zuletzt bei den Dateiformaten. Die Grafiktablets von UC Logic arbeiten problemlos mit Windows- und Mac-Betriebssystemen zusammen. Der Anschluss erfolgt über eine herkömmliche HDMI-Schnittstelle, die Stromversorgung über USB. Dies garantiert eine maximale Kompatibilität zu Workstations und Rechnern, egal von welchem Hersteller.

Preise und Verfügbarkeit

Die UC Logic Artisul Grafiktablets sind im Fachhandel, Elektronikmärkten sowie online verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 10-Zoll-Variante UC Logic Artisul D10 beträgt 399,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer, die 13-Zoll-Version UC Logic Artisul D13 ist für 529,00 Euro erhältlich inklusive Mehrwertsteuer. Der UC Logic Artisul D13 Standfuß hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 49,95 Euro inklusive Mehrwertsteuer.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.noveltech.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Novel-Tech GmbH bietet eine große Vielfalt von Produkten im Bereich der Unterhaltungselektronik an und hat sich seit 2007, als eine der ersten Firmen in Deutschland, auf den Vertrieb von Multimediaplayern spezialisiert. Aufgrund langjähriger Erfahrung im UE-Segment gilt Novel-Tech als kompetenter Partner für alle Fragen rund um Multimedia und Home Entertainment. Das Produktportfolio besteht aus innovativen Geräten von verschiedenen Herstellern, die größtenteils exklusiv in Deutschland vertrieben werden. Novel-Tech legt dabei besonderen Wert auf Qualität, Funktionsvielfalt und Design. Speziell die Produkte der Marke CocktailAudio stehen dabei vor allem für große Flexibilität und sind als ebenso praktische wie hochwertige Problemlöser bekannt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Novel-Tech GmbH

PresseKontakt / Agentur:

rtfm | public relations

Frank Erik Walter

Flößaustraße 90

90763 Fürth

novel-tech(at)rtfm-pr.de

0911/979220-80

http://www.rtfm-pr.de



Datum: 14.12.2016 - 17:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1436414

Anzahl Zeichen: 3737

Kontakt-Informationen:

Firma: Novel-Tech GmbH

Ansprechpartner: Richard Schülein

Stadt: Wassertrüdingen

Telefon: +49 (0) 9832 7068-14





Diese Pressemitteilung wurde bisher 12 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung