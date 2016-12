Neue devolo Home Control-App ab sofort verfügbar: schneller, komfortabler - nativ

Nutzer von devolo Home Control dürfen sich ab sofortüber eine komplett neue App freuen, die viele Kundenwünsche umsetzt und zahlreiche neue Funktionen bietet.

Die Home Control App von devolo bietet zahlreiche neue Funktionen und setzt viele Kundenwünsche um.

(firmenpresse) - Intuitive Benutzeroberfläche

Smart-Home und Smartphone wachsen mit der neuen devolo Home Control-App zusammen: Die neue App kommt mit runderneuertem Design und orientiert sich in Aufbau und Bedienung am jeweiligen Betriebssystem. So haben sowohl Nutzer von iOS als auch von Android ein intuitives Bediengefühl. Die Nutzerfreundlichkeit stand bei der Entwicklung der neuen Home Control-App an erster Stelle.

Die wichtigsten neuen Funktionen

Die komplette Ersteinrichtung inklusive Registrierung und Geräteinstallation kann jetzt per Home Control-App umgesetzt werden. Zusätzlich ist es mit der neuen Home Control-App möglich, die Home Control-Komponenten vollständig zu konfigurieren. Weitere Neuerungen sind die komfortable Darstellung von Statistiken mit Zoomfunktion sowie die Darstellung von Push-Nachrichten mit direktem Sprung in die Funktion. Ein weiteres Highlight: Die Reaktionsgeschwindigkeit der neuen App wurde erheblich gesteigert und ist jetzt rasend schnell.

devolo Home Control: Kontinuierliche Updates

Sowohl bei der Hard- als auch bei der Software bleibt die Aachener devolo AG ihrem Versprechen treu: Home Control wird intensiv gepflegt und der Funktionsumfang wird stetig erweitert. In Kürze werden insgesamt 15 verschiedene Home Control-Bausteine für das Smart Home aus deutscher Entwicklung verfügbar sein. Kontinuierliche Softwareupdates erweitern Funktionsumfang und Bedienkomfort von devolo Home Control.

Der Einstieg in die Smart Home-Welt mit devolo ist kostengünstig möglich: Ein devolo Home Control Starter Paket bestehend aus Zentrale, Tür-/Fensterkontakt sowie Schalt- und Messsteckdose ist bereits für eine UVP von 219,90 Euro erhältlich. Für die Nutzung der Hard- und Software fallen keine monatlichen Nutzungsgebühren an.





Über devolo Consumer Business

devolo Consumer Business bietet innovative wie einfache Lösungen für das moderne, vernetzte Zuhause.



Mit dLAN® Powerline ist devolo das weltweit führende Unternehmen für die Übertragung von Internetsignalen über die hausinterne Stromleitung. Die praktischen Adapter lassen sich ohne Vorkenntnisse installieren und ermöglichen vollen Internetempfang in jedem Raum. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen sowie über 30 Millionen ausgelieferte Adapter belegen diesen Erfolg.



devolo Home Control ist das einfache Smart Home. Die neue Produktwelt umfasst ein umfangreiches Produktportfolio von Sensoren und Aktoren mit dem jedes Zuhause im Handumdrehen zum Smart Home wird. Gesteuert wird devolo Home Control einfach über mydevolo.com oder per intuitiver App - für mehr Komfort, mehr Sicherheit und zum Energiesparen.



Über devolo

Die devolo AG ist das führende europäische Unternehmen im Markt für Powerline- Kommunikationslösungen. Das Kernprodukt des Unternehmens ist dLAN®, eine Technologie, die flexible Netzwerke über Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen ermöglicht. Powerline-Lösungen werden sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Umfeld eingesetzt und halten Einzug im Bereich zukunftsorientierter Energiedatenverteilung. devolo investiert seine Entwicklungsressourcen in die Verbesserung der dLAN®-Technik durch eigene, patentierte Lösungen. Seit 2009 ist das weltweit operierende Unternehmen Weltmarktführer im Powerline-Segment. Durch nachhaltiges Handeln steht devolo zu seiner Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Natur.

