Erholsame Nächte verschenken

Geschenk-Tipp für Kurzentschlossene: Kopfkissen mit Perlenfüllung

(firmenpresse) - Buchholz im Dezember 2016. Jedes Jahr stellen sich viele Menschen die gleiche Frage: Was schenke ich einem lieben Menschen, wenn es mal nicht die Klassiker wie Bücher, Parfum, Krawatte, Socken & Co. sein sollen? Wie wäre es deshalb denn einmal mit einer Portion gesundem und erholsamem Schlaf? Zu einem erholsamen Schlaf gehört auf jeden Fall das passende Kopfkissen und nicht wenige Menschen sind noch auf der Suche nach dem richtigen Kissen, denn sie wachen morgens verspannt und mit Nacken- oder Rückenschmerzen auf. Mit dem PEARLfusion-Kopfkissen von Theraline liegen Schenkende mit Sicherheit richtig, da es sich sowohl für Rücken- als auch Seitenschläfer eignet. Dank einer Verbindung von sandfeinen Mikroperlen mit einem speziellen Viskoschaum passt es sich jederzeit der Schlafposition an und sorgt für eine ergonomische Lage. Das Kissen stützt die Nackenpartie auch nach einem Positionswechsel optimal und fühlt sich dabei immer kuschelig weich an.



Millionen feiner Mikroperlen aus Polystyrol sorgen für die individuelle Anpassung des Kissens an den Körper und die jeweilige Liegeposition. Darüber liegt eine Schicht aus punktelastischem Viskoschaum. So wird das Gewicht des Kopfes auf die Perlen verteilt und die nötige Stabilität erreicht. Dank dieses speziellen Aufbaus fühlt sich das Kopfkissen nie zu weich oder zu hart an und bleibt immer in der richtigen Höhe. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schlafende Rücken- oder Seitenlage bevorzugt oder sich während der Nacht häufig bewegt. Während der Kopf bequem auf der oberen Viskoschaum-Schicht liegt, ermöglicht eine Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Elasthan-Gemisch, dass sich das Kissen in jeder Position immer wieder von allein und ohne störende Geräusche mit den Perlen an der benötigten Stelle füllt. Abhängig von Körpergröße, Gewicht und Schulterbreite sowie Härtegrad der Matratze, stehen drei verschiedene Varianten in den Größen Klein, Standard und Groß zur Auswahl.



Weitere Informationen unter www.theraline.de/schlafkissen





PEARLfusion

UVP: 79,90 Euro

Außenmaße: ca. 50 cm x 32 cm



Erhältlich in folgenden Größen und Farben:

Standard: Höhe 12 cm – Weiß, Türkis/Elfenbein, Mittelblau/Grau, Fuchsia/Cappuccino

Klein: Höhe 10 cm – Weiß

Groß: Höhe 14 cm – Weiß







1993 wurde Theraline von Dipl. Ing. Oliver Saul mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige Gesundheitsartikel zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Nach wie vor inhabergeführt, ist Theraline heute europäischer Marktführer im Bereich Stillkissen. Unterschiedliche Stillkissenausführungen, verschiedene Füllstoffe sowie eine große Auswahl an Bezügen sorgen für eine individuelle Anpassung der Kissen an den persönlichen Bedarf. Neben dem Seitenschläferkissen my7 und dem Kopfkissen PEARLfusion gehören Produkte des Therapiebedarfs sowie spezielle Babykopfkissen, Nackenkissen, Frühchenkissen, Kirschkernkissen oder auch Schwangerschafts- & Stillgürtel zum Sortiment von Theraline. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf die Schadstofffreiheit sämtlicher Produkte. Als erster Stillkissenanbieter hat Theraline schon 1994 begonnen, die Polystyrolkugeln für die Füllung einer aufwändigen Behandlung zu unterziehen, um die Ausdünstungen restlos zu vermeiden. Alle Stillkissen tragen das TOXPROOF®-Zeichen des TÜV Rheinland, welches in Zusammenarbeit mit Theraline entwickelt wurde. Das Original Theraline Stillkissen wurde bereits 2003 als erstes Stillkissen mit Polystyrol-Perlenfüllung vom Magazin „Öko-Test“ mit „sehr gut“ ausgezeichnet und konnte dieses Ergebnis im Oktober 2016 (das Original Theraline Stillkissen in der Ausführung „fuchsia/cappuccino“) erneut bestätigen.

Theraline

Theraline

Industriepark Nord 56

D-53567 Buchholz Ww.

Tel.: 0800-510 510 5

Fax.: 0800-512 512 5

Reinhard Punke

Borgmeier Public Relations

Maren Hasenclever / Lilian Lehr-Kück

Am Saatmoor 2

28865 Lilienthal

Tel.: 04298-4683-25/26

Fax: 04298-4683-33

E-Mail: m.hasenclever(at)borgmeier.de / lehr(at)borgmeier.de



