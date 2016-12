Der neue Avira Password Manager: Nie mehr Passwörter vergessen

Tettnang, 14. Dezember 2016 – Avira stellt seinen neuen Avira Password Manager vor, der das Erstellen und Verwalten von sicheren Passwörtern einfach und komfortabel macht sowie für persönliche Daten zusätzliche Sicherheit schafft. Anwender können damit sichere Passwörter für Online-Dienste wie E-Mail, Soziale Medien und Online-Banking erstellen und diese auf mehreren Geräten und Browsern synchronisieren. Damit haben Anwender ihre Passwörter immer zur Hand, egal ob zuhause am PC oder unterwegs am Smartphone.

(firmenpresse) - E-Mail, Facebook, Instagram, Amazon oder das Online-Bankkonto: das sind nur einige Beispiele dafür, wo sich Anwender täglich aufs Neue einloggen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Nutzer für jeden Account ein unterschiedliches, sicheres Passwort verwenden. Die Realität sieht jedoch anders aus: Die meisten Anwender nutzen ein Passwort für mehrere Konten und ändern es nur selten. Laut einer Bitkom-Umfrage haben mehr als ein Drittel der Internetnutzer in Deutschland (37 Prozent) ein und dasselbe Passwort für mehrere Online-Zugänge, zum Beispiel zu E-Mail-Diensten, sozialen Netzwerken oder Online-Shops. Das macht es Cyberkriminellen leicht, Zugriff auf alle Konten zu bekommen, wenn sie nur ein einziges Passwort gehackt haben. Mit dem Avira Password Manager können Anwender sich dagegen schützen und sichere Passwörter für jeden Online-Account erstellen – und das für alle Endgeräte und Betriebssysteme.



„Der Avira Password Manager macht mehr als nur Passwörter zu erstellen und zu sichern. Er macht das digitale Leben einfacher und komfortabler“, sagt Marius Balcanu, Senior Produktmanager bei Avira. „Anwender können ihre Passwörter auf allen Geräten spielend leicht synchronisieren und sowohl zu Hause am Computer oder unterwegs auf dem Smartphone nutzen. Die lästigen Situationen, in denen man wieder einmal das Passwort für Twitter, Facebook & Co vergessen hat, sind mit dem Avira Password Manager vorbei.“



Kein Ärger mehr mit Passwörtern

Mit dem Avira Password Manager lassen sich sichere Passwörter ganz einfach erstellen, speichern, verwalten und synchronisieren. Die Funktionen im Überblick:



• Erstellen von sicheren Passwörtern

• Automatisches Speichern von Passwörtern beim Login auf Webseiten

• Automatische Anmeldung bei Online-Konten (Autofill-Funktion)

• Alle Passwörter sind durch ein Master-Passwort geschützt, das nur der Nutzer selbst kennt. Damit lässt sich eine unbegrenzte Anzahl von Online-Accounts mit individuellen Passwörtern sichern. Jedes einzelne Passwort ist mit dem AES 256-Bit-Standard verschlüsselt.



• Bestehende Passwörter von anderen Passwort Managern und Anwendungen (z. B. im Browser) können als CSV-Datei importiert werden

• Automatisches Speichern und Synchronisieren von Passwörtern zwischen mehreren Geräten (z.B. Windows-PC und iPhone) und Betriebssystemen (Windows, Mac, iOS, Android)*

• Komfortable Verwaltung der Passwörter über ein zentrales Online-Dashboard*



Verfügbarkeit

Der Avira Password Manager steht ab sofort als kostenlose Version auf der Avira Website und in App-Stores zum Download bereit. Premium-Funktionen sind bis März 2017 kostenlos nutzbar.* Folgende Versionen stehen zur Verfügung:



• Windows-PCs: Browsererweiterung für Chrome, Firefox und Avira Scout Browser

• Mac: Browsererweiterung für Chrome und Firefox

• iOS: Apple App Store

• Android: Google Play Store und auf der Avira Webseite

* Premium-Funktionen wie das automatische Speichern und Synchronisieren von Passwörtern zwischen mehreren Geräten (z. B. Windows-PC und iPhone) und Betriebssystemen (Windows, Mac, iOS, Android) sowie die Verwaltung der Passwörter über ein zentrales Online-Dashboard sind bis März 2017 kostenlos nutzbar.



Systemanforderungen

• Windows & Mac: Chrome 32 und höher, Firefox 48 und höher, Avira Scout Browser

• iOS 8.0 und höher

• Android 4.4 und höher







Über Avira

Avira schützt Menschen in einer zunehmend vernetzten und digitalisierten Welt und erleichtert ihnen so das virtuelle Leben. Unter dem Markenzeichen des Schirms bietet das Unternehmen Softwarelösungen zur Verbesserung von Sicherheit und Performance für Windows, Android, Mac und iOS. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Avira ein Vorreiter im Antivirenschutz. Das Produktportfolio wurde in puncto Malware-Erkennung, Leistung und Benutzerfreundlichkeit vielfach ausgezeichnet. Avira beschäftigt heute über 500 Mitarbeiter und ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Tettnang am Bodensee und weiteren Niederlassungen in München, Bukarest, Peking und im Silicon Valley. Ein Teil der Einnahmen fließt in die Auerbach Stiftung, die damit gemeinnützige und soziale Projekte fördert.



Avira Operations GmbH & Co. KG

Flutlicht GmbH

Marcel Moneke / Alexandra Martin / Veit Kolléra

Allersberger Straße 185-G

D-90461 Nürnberg

Telefon: +49 911 47495 0

Fax: +49 911 47495 55

Email: avira(at)flutlicht.biz



Avira

Roland Warzog

Kaplaneiweg 1

D-88069 Tettnang

Telefon: +49 7542 500 4302

Fax: +49 7542 500 3000

Email: roland.warzog(at)avira.com



Firma: Avira Operations GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Alexandra Martin

Stadt: Tettnang

Telefon: 0911-474950



