?Experience Whats in Store" mit Tyco Retail Solutions auf der NRF 2017

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) NEUHAUSEN, SCHWEIZ -- (Marketwired) -- 12/14/16 -- Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com), ein führender Anbieter von analysebasierter Verlustvorbeugung, Bestandsinformationen und Erkenntnissen über den Kundenverkehr, gab heute Pläne für die anstehende 106. NRF-Jahresversammlung und EXPO vom 15. bis 17. Januar im Jacob K. Javits Convention Center in New York bekannt. Auf der Messe wird Tyco seine neuste geschäftsbasierte Cloud-Analytik, Managed-Services-Lösungen und Produktinnovationen mit seinen Premiummarken Sensormatic(R), ShopperTrak und TrueVUE(R) vorstellen. Besuchen Sie Stand 3563, um mit eigenen Augen zu sehen, wie Tyco Retail Solutions auf eine neue Wertschöpfung aus kombinierten Erkenntnissen zu Einkäufern, Bestand und Verlust fokussiert ist, um den Einzelhändlern von heute dabei zu helfen, den Kundenwunsch nach einem vernetzteren Omni-Channel-Einkaufserlebnis zu erfüllen.

WAS: 106. NRF-Jahresversammlung und EXPO, die große Einzelhandelsmesse 2017

WO: Jacob K. Javits Convention Center, New York, Stand Nr. 3563

WANN: 15. bis 17. Januar 2017

WARUM: Einzelhändler brauchen nahtlose Transparenz in Bezug auf Bestand und Kunden, um das Geschäft als die zentrale Anlaufstelle für alle Einzelhandelstransaktionen zu machen und das persönliche Omni-Channel-Einkaufserlebnis zu kreieren, das Kunden sich wünschen: die Möglichkeit, einzukaufen, wann, wo und wie immer sie möchten. Tyco bedient diesen Wunsch, indem es Einzelhändlern ermöglicht, Geschäftsergebnisse und Wertschöpfung durch die umfangreichste Kombination aus Infrastruktur und Echtzeit-Datenanalytik zu maximieren, um Auftragsausführung, Kundenbindung und den Geschäftsbetrieb zu stärken. Durch die Schaffung von realem Wert und einem überzeugenden Weg in die Zukunft können Einzelhändler das Einzelhandelsgeschäft für die Omni-Channel-Bedürfnisse des vernetzten Verbrauchers neu erfinden und das ultimative Einkaufserlebnis liefern ?Come experience whats in store" Erleben Sie, was wir auf Lager haben

Aktivitäten in New York Außerhalb der Messe wird Tyco Retail Solutions als Sponsor für die jährliche Veranstaltung des RetailROI SuperSaturday am 14. Januar 2017 auftreten. Die Veranstaltung wird Gelegenheiten bieten, mit führenden Vertretern des Einzelhandels zusammenzutreffen und an Präsentationen und Diskussionsrunden mit Führungskräften der Branche teilzunehmen. Alle Einnahmen gehen an die Retail Orphan Initiative, um Kindern auf der ganzen Welt zu helfen.

Über Tyco Retail Solutions: Tyco Retail Solutions, Teil von Johnson Controls, ist ein führender Anbieter von analysebasierter Verlustvorbeugung, Bestandsinformationen und Erkenntnissen über den Kundenverkehr. Tycos Lösungen bieten Echtzeit-Transparenz und vorausschauende Analysen, die Einzelhändlern helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren und das Kundenerlebnis in einer digital gesteuerten Einkaufswelt zu verbessern. Mit mehr als 1,5 Millionen Datenerfassungsgeräten auf dem Einzelhandelsmarkt erfasst Tyco jährlich mehr als 40 Milliarden Besuche von Einkäufern, um Einzelhändlern umsetzbare Erkenntnisse zur Optimierung der betrieblichen Leistung bereitzustellen. Weltweit trägt Tyco mit seinen führenden Marken Sensormatic(R), ShopperTrak und TrueVUE(R) sowie einer umfassenden Suite von Premium-Sicherheitslösungen zum Schutz von 80 % der 200 weltweit größten Handelsketten bei. Weitere Informationen finden Sie auf TycoRetailSolutions.com oder LinkedIn, Twitter sowie unserem YouTube-Kanal.

TYCO ist eine Marke bzw. eine eingetragene Handelsmarke. Die unbefugte Nutzung ist streng verboten.

14.12.2016

