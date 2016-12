Frankfurter Rundschau: Pippi de Maizière

(ots) - Das Pippi-Langstrumpf-Prinzip hat in der Politik

nichts zu suchen. Und doch macht sich Bundesinnenminister Thomas de

Maizière die Welt, wie sie ihm gefällt, und schiebt Afghanen in ihr

angeblich sicheres Heimatland ab. Die Fakten sprechen eine andere

Sprache. Seit dem Abzug der internationalen Kampftruppen 2014 steigt

die Zahl der Opfer von Gefechten von einem Rekord zum nächsten. Doch

De Maizière scheint ins postfaktische Zeitalter übergewechselt zu

sein, um die Ziele der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung

durchzusetzen. Er will den Afghanen und anderen potenziellen

Flüchtlingen vor allem signalisieren: Kommt nicht nach Deutschland!

Damit die Regierung in Kabul die Rückkehrer aufnimmt, hat er hart

verhandelt - oder präziser: ihnen damit gedroht, die finanzielle

Hilfe zu reduzieren. Innenpolitisch will er zusätzlich nicht nur

Härte signalisieren, sondern die Zahl der geduldeten Flüchtlinge

senken. Für diese Politik ist ihm der Beifall von der falschen Seite

sicher.







Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Frankfurter Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.12.2016 - 17:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1436443

Anzahl Zeichen: 1310

Kontakt-Informationen:

Firma: Frankfurter Rundschau

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung