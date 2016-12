Und immer noch ermittelt er im Regen

Der neue „Bross“-Band von Richard Wiemers erscheint bei Periplaneta Berlin.

"Bross – Endstation Hinterhof" von Richard Wiemers

(firmenpresse) - Im Dezember erscheint mit „Bross – Endstation Hinterhof“ das neue Werk von Richard Wiemers in der Edition Totengräber des Periplaneta Verlag Berlin. Auch im zweiten Teil dieser Slapstick-Krimi-Reihe um Kommissar Bross, den ewig tropfnassen Titelhelden, werden wieder die Klischees und Eigenheiten des Krimi-Genres grotesk-komisch gebrochen. Ein Roman voller origineller Dialoge, Wortwitz und Klamauk.

In gewohnt schrullig charmanter Art ermittelt Bross im Mordfall der Roten Cora, einer stadtbekannten Dirne, die im Hinterhof einer Großstadt stranguliert aufgefunden wird. Eine große Schar zwielichtiger Verdächtiger und die ungewöhnliche Tatwaffe geben dem lakonischen Kommissar und seinem treuen Assistenten Rätsel auf und lassen sie auf der Suche nach dem Täter von einer absurden Situation in die nächste stolpern.



Das Buch erscheint als hochwertiges Softcover und ist außerdem als E-Book-Download für Kindle, iPad, Tolino und Co. verfügbar.



Klappentext

Eigentlich sollte Bross Urlaub machen. Doch nun hängt hier im Hinterhof die rote Cora und ist ziemlich tot. Bross hat keine Zeit mehr fürs Bergwandern oder Sandburgen bauen. Er muss jetzt ermitteln. Wie immer im Regen.

Es gibt Dutzende Verdächtige. Eine ungewöhnliche Tatwaffe. Und einen Kommissar, der sich auch von nassen Zigaretten nicht aufhalten lässt.



„Slapstick trifft Krimi… Ein unwiderstehlich komischer Lesetrip.” (Tatwort Fanzine)



„Dialoge, bei denen einem der Mund offen stehen bleibt.“ (T-Arts)



„Jeder Spur muss nachgegangen werden. Zur Not auch, bevor es sie überhaupt gibt.“ (Bross)



Über den Autor

Richard Wiemers (*1957 im südlichen Nordostwestfalen) ist Lehrer für Musik und Englisch. Und weil ihm das nicht reicht, ist er darüber hinaus Kabarettist, Pianist, Kontrabassist, Texter, Regisseur, Komponist, Arrangeur, Workshopleiter, Dozent für Big Band und Chor und Tischtennisspieler. 2014 erschien mit „Bross – Showdown im Schlippers“ der erste Teil seiner Slapstick-Krimi-Reihe. Mit „Bross – Endstation Hinterhof“ (2016) folgt nun der zweite Teil.





https://richardwiemers.wordpress.com/



Werk

Richard Wiemers: „Bross – Endstation Hinterhof“

Dezember 2016, Periplaneta Berlin, Edition Totengräber

Softcover, 228 S., 19 x 13,5 cm, GLP: 13,00 € (D)

print ISBN: 978-3-95996-015-1

epub ISBN: 978-3-95996-016-8

Genre: Slapstick-Krimi







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.periplaneta.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Periplaneta - Verlag und Mediengruppe

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Sarah Strehle

pr(at)periplaneta.com

Tel: 030 44673433

Fax: 030 43720956

www.periplaneta.com



Periplaneta - Verlag und Mediengruppe

Bornholmer Str. 81a

10439 Berlin

Datum: 14.12.2016 - 18:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1436447

Anzahl Zeichen: 2577

Kontakt-Informationen:

Firma: Periplaneta - Verlag und Mediengruppe



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung