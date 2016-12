Informatik gehört an alle weiterführenden Schulen

(PresseBox) - Will man die Digitalisierung schaffen, müssen auch die Schulen mitziehen. Dem Fachverband Elektro- und Informationstechnik missfällt sehr, dass der Informatikunterricht nun nur an Gymnasien angeboten werden soll.

Thomas Bürkle, Präsident des Fachverbandes Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg, reagiert auf die aktuelle Ankündigung von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), aufgrund von Lehrermangel nur an den Gymnasien den Informatikunterricht einzuführen: ?Im Zeitalter der Digitalisierung ist es mehr denn je erforderlich, dass unsere Auszubildenden über technologisches Vorwissen verfügen. Wir können es daher nicht gut heißen, wenn nur die rund zwölf Prozent Abiturienten unter unseren Auszubildenden vom Informatikunterricht profitieren und der Rest in die Röhre guckt. Dies käme einer Wettbewerbsverzerrung der Schularten gleich und die Mehrzahl unserer Ausbildungsbetriebe hätte das Nachsehen."

Gerade in den elektro- und informationstechnischen Berufen komme man ohne Informatik-Kenntnisse in der dualen Ausbildung nicht weiter, so Bürkle. Egal ob es um die Programmierung von Smart-Home-Funktionen oder die Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen für elektrische Antriebe in Haushalt und Gewerbe geht, Grundkenntnisse in Informatik erleichtern allen Schülern den Start ins Berufsleben, vor allem aber in technischen Berufen.

Das E-Handwerk erwartet hier von der Kultusministerin nachzusteuern. Denn ohne Grundbildung im Fach Informatik für alle Schüler läuft die Digitalisierungskampagne des Landes ins Leere.









Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg ist die Dachorganisation der 37 Elektro- bzw. Informationstechniker-Innungen im Land und vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die Interessen von rund 7.500 Handwerksunternehmen der Elektrotechnik, der Informationstechnik und des Elektromaschinenbaus.

Die knapp 60.000 Beschäftigten der Branche erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von rund 7,5 Milliarden Euro. Über 4.300 junge Menschen werden derzeit in einem der sieben attraktiven Ausbildungsberufe zum Facharbeiter ausgebildet.







