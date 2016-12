Schaffner Holding AG: Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2017

(PresseBox) - Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat für die 21. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft die folgenden Traktanden verabschiedet:

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015/16 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns: Der Verwaltungsrat schlägt vor, auf eine Ausschüttung oder Dividende zu verzichten und stattdessen den Bilanzgewinn von TCHF 22'362 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2015/16.

4. Wahlen

4.1. Wiederwahlen Verwaltungsrat

a. Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b.Wiederwahl von Herrn Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c. Wiederwahl von Frau Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

d. Wiederwahl von Herrn Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat

a. Neuwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b. Neuwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.Neuwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3. Neuwahl von Herrn Urs Kaufmann als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4. Wahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses

a. Neuwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Herrn Urs Kaufmann bei Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.



b. Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c. Wiederwahl von Frau Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5. Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.6. Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016/17.

5. Vergütungen

a. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015/16.

b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung von CHF 650'000 für voraussichtlich sechs Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung für das Geschäftsjahr 2017/18 für die Geschäftsleitung, voraussichtlich bestehend aus einem CEO und vier weiteren Mitgliedern von CHF 4'000'000.

Vom 6. Januar 2017 bis und mit 12. Januar 2017 ist das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen gesperrt. Stichtag für letzte Eintragungen ist der 5. Januar 2017.

Der vollständige Wortlaut der Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB vom 15. Dezember 2016 veröffentlicht und ist verfügbar unter: www.schaffner-ir.com.

Finanzkalender



12. Januar 2017 21. ordentliche Generalversammlung

11. Mai 2017 Publikation des Halbjahresberichts 2016/17

7. Dezember 2017 Publikation des Geschäftsberichts 2016/17

11. Januar 2018 22. ordentliche Generalversammlung.



Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von Lösungen, die durch das gezielte Umformen von elektrischer Leistung den effizienten und zuverlässigen Betrieb leistungselektronischer Systeme sicherstellen. Die Angebotspalette der Schaffner Gruppe umfasst EMV-Filter, leistungsmagnetische Bauteile sowie Power-Quality-Filter mit den dazugehörigen Dienstleistungen. Komponenten von Schaffner finden Anwendung in elektronischen Motorsteuerungen, in Wind- und Photovoltaikanlagen, in der Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur sowie in der Stromversorgung einer Vielzahl elektronischer Geräte, zum Beispiel in der Medizintechnik. Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner Komponenten für die Komfort- und Sicherheitselektronik sowie Filterlösungen für Elektrofahrzeuge und deren Ladeinfrastruktur. Die Schaffner Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden weltweit mit Entwicklungs- und Produktionszentren in Europa, Asien und in den USA. Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstützen den Ausbau der führenden Position der Schaffner Gruppe in wachsenden Märkten.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

