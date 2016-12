Monomax für kleine Stiche

(PresseBox) - Eine Zusammenfassung aktueller Studien bietet der 20-seitige Flyer ?Wissen teilen. Im Dialog zum Thema Bauchdeckenverschluss und Monomax" von B. Braun. Ein wichtiger Aspekt in der Viszeralchirurgie ist es, die Traumatisierung der Bauchdecke sowohl während des Eingriffes als auch abschließend mit der Verwendung von optimalem Nahtmaterial so gering wie möglich zu halten. Mit Monomax bietet Aesculap einen Faden, der speziell für den Bauchdeckenverschluss entwickelt wurde.

Die sieben vorgestellten Studien[1-7] (siehe unten) belegen, dass es zum einen auf das Nahtmaterial selbst, zum anderen auf die Nahttechnik ankommt. ?Den biomechanischen Grundsätzen der Bauchdeckenspannung mit massivem Zug an der Linea alba folgend, ist die Verteilung des Nahtzuges auf kleine Gewebebrücken unter Verwendung entsprechender Nadel- und Materialstärken zur Minimierung des Gewebetraumas der wesentliche Lösungsansatz", erläutert Priv.-Doz. Dr. René H. Fortelny, Leiter des Hernienzentrums, Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie Wilhelminenspital Wien in seinem Vorwort.

Die Leitlinien der Europäischen Herniengesellschaft empfehlen die Small Bites-Technik für die Naht, um den Zug auf mehrere kleinere Stiche zu reduzieren ? im Vergleich zur herkömmlichen Methode mit größeren Stichen in Schlingentechnik. Damit wird das Risiko von Narbenhernien als Folgekomplikation gesenkt. Die Autoren in der ebenfalls in der Broschüre vorgestellten STITCH-Studie6 (Small bites versus large bites for closure of abdominalmidline incisions) empfehlen sogar, die Small Bites-Technik sollte die Standard-Verschlusstechnik für den Mittellinienschnitt werden.

Monomax ist ein ultralangfristig reißfester Faden, der angepasst an die Wundheilungszeit der Faszie langsam resorbiert. 90 Tage nach der OP besitzt er noch 50 Prozent seiner Reißfestigkeit, erst nach gut einem Jahr ist er vollständig aufgelöst. Die zitierte ESTOIH-Studie (Effect of Stitch Technique on the Occurrence of Incisional Hernia After Abdominal Wall Closure) untersucht, ob Monomax in der Small Bites-Technik angewandt die Komplikationsrate, gegenüber der Langstichtechnik langfristig reduziert.



Der Flyer ist zu beziehen bei Aesculap AG , Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Tel. 07461 95-0, Fax 07461 95-2600, www.aesculap.de

58.000 B. Braun-Mitarbeiter in 64 Ländern teilen täglich ihr Wissen, mit Kollegen und Kunden. Die so entstehenden Innovationen helfen, Arbeitsabläufe in Kliniken und Praxen zu verbessern und die Sicherheit von Patienten, Ärzten und Pflegepersonal zu erhöhen. 2015 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 6,13 Mrd. Euro .





