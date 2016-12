Pfeiffer: Effizienzpotenziale der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nutzen

(ots) - KWK-Förderung und Eigenstromerzeugung beihilfefest

ausgestalten



Am morgigen Donnerstag berät der Deutsche Bundestag die Novelle

des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) in 2. Und 3. Lesung. Hierzu

erklärt der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Joachim Pfeiffer:



"Mit dem vorliegenden Gesetzespaket werden die KWK-Förderung und

die Befreiung der Eigenstromerzeugungsanlagen von der EEG-Umlage

rechtzeitig vor Beginn des Jahres 2017 beihilfefest gemacht. Damit

wird für viele private, gewerbliche und industrielle Anlagenbetreiber

Planungssicherheit geschaffen.



KWK leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der

Energiewende. Denn anders als die volatilen erneuerbaren Energien

sind KWK-Anlagen nicht nur hocheffizient und klimafreundlich, sondern

auch steuerbar. Sie produzieren somit auch in wind- und sonnenarmen

Zeiten Strom für Haushalte und Industrie. Daher bekannt sich die

CDU/CSU zum Ausbau der KWK als einem zentralen Ziel der Energiewende.



Mit der Einführung einer Ausschreibung für KWK-Anlagen von 1 bis

50 Megawatt setzen wir auch bei der KWK-Förderung auf mehr

Wettbewerb. Ebenso wie bei den erneuerbaren Energien gilt auch für

KWK, dass in der Perspektive die bisherige Subventionierung beendet

und die Technologie auf eigenen Füßen stehen muss. Nur so können im

Interesse der Energieverbraucher weiter steigende Energiepreise

vermieden und die Akzeptanz für die Energiewende erhalten werden.



Bei den Entlastungsregelungen für die energieintensive Industrie

hätten wir uns noch weitergehende Befreiungen gewünscht. Leider

bestand dafür beihilferechtlich momentan kein Spielraum. Wir werden

die Auswirkungen der vorliegenden Regelungen auf die Industrie jedoch

genau evaluieren, um rechtszeitig bei der EU-Kommission intervenieren

zu können, wenn die Zusatzbelastungen zu hoch ansteigen."









