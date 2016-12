Mitteldeutsche Zeitung: zu Syrien/Russland

(ots) - Die Sieger sind Putin und der syrische Diktator

Baschar al-Assad - sofern man angesichts all der Toten überhaupt von

Siegern sprechen kann. Putin wollte in Syrien beweisen, dass die

US-Politik des "regime change" nicht in aller Welt nach Belieben

durchsetzbar ist. In dieser Situation könnte es sich geradezu als

Glücksfall erweisen, dass mit Donald Trump ein radikaler Neustart

bevorsteht. Man mag sich mit dieser Aussicht schwertun. Angesichts

all des Leids in Syrien zählt aber allein das Ergebnis. Und wenn

Putin und Trump ein Alpha-Männchen-Bündnis schmieden sollten, dann

sollte Europa versuchen, das Beste daraus zu machen.







