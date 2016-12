rbb exklusiv: Lederer beharrt auf Prüfung von Dercon als Intendant der Volksbühne

(ots) - Auch nach der Ankündigung von Chris Dercon, dass er

an der Volksbühne ein neues Ensemble aufbauen und die Gewerke

erhalten werde, bleibt Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die

Linke) bei seiner Absicht, die Berufung von Chris Dercon überprüfen

zu wollen.



Dem rbb-Kulturmagazin "Stilbruch" sagte Lederer am Mittwoch: ,,Ein

festes Ensemble ist eine notwendige, keine hinreichende Bedingung,

dass die Volksbühne tatsächlich weiter als Repertoire-Theater spielen

kann".



Chris Dercon war von Volksbühnen-Mitarbeitern vorgeworfen worden,

dass er das Theater in ein Tanz- und Festspielhaus verwandeln und

damit das Ensemble und die Gewerke der Volksbühne in Frage stellen

könnte.



Klaus Lederer sagte "Stilbruch" weiter: ,,Deswegen muss man über

Konzepte reden, ich will die Konzepte auch erstmal sehen, werde sie

mir vorstellen lassen. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt

habe, nämlich prüfen, ob die Entscheidung, so wie sie war, Bestand

haben kann oder geändert werden muss."



Klaus Lederer betonte, dass die Kontinuität der Berliner Bühnen

zentral für seine kulturpolitischen Überlegungen sei: ,,Die Berliner

Kulturlandschaft bezieht ihre Identität gerade daraus, dass

Einrichtungen über eine längere Zeit mit einem festen Stamm, mit

festen Regisseuren und Regisseurinnen arbeiten, dass sie eine

bestimmte Form von Theatertradition versuchen fort zu schreiben und

weiter zu entwickeln - und das ist das, worauf es mir ankommt, nicht

nur bei der Volksbühne, sondern bei allen Kulturinstitutionen. Die

sind eben keine leeren Hüllen, in die man beliebig mal das eine oder

andere reinsetzen kann".



Einen Beitrag über die kulturpolitische Agenda des neuen

Kultursenators sendet das rbb-Kulturmagazin "Stilbruch" am

Donnerstag, den 15.12.2016 ab 22:15 Uhr.







