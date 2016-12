Straubinger Tagblatt: Beschränkung von Sozialleistungen für EU-Bürger: Soziale Klarheit

(ots) - Das Thema ist so brisant, dass es nicht zuletzt

in den Brexit hineinspielte. Denn nicht nur Großbritannien, sondern

auch etliche andere Mitgliedstaaten ärgern sich über die

Sozialleistungen, die sie Zuwanderern aus anderen EU-Mitgliedstaaten

zahlen sollen, ohne dass zuvor die entsprechenden Beiträge erbracht

wurden. Die nun vorgeschlagenen Änderungen sind durchaus klug

gestrickt. Denn die Kommission lässt den Regierungen die Freiheit,

den Bezug von staatlicher Unterstützung an wichtige Voraussetzungen

zu knüpfen. Demnach hält sich ein Zuwanderer nur dann legal in einem

Gastland auf, wenn er sein Leben selbst finanzieren kann. Und er darf

erst dann Geld oder Sachleistungen beziehen, wenn er zuvor gearbeitet

hat. Eine reine Registrierung bei der Arbeitsagentur reicht nicht

mehr.







