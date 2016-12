Neue Westfälische (Bielefeld): Karlsruher Urteil zu Eigenbedarf

Fatales Signal

Wolfgang Mulke

(ots) - Bei vielen Mietern in guten Lagen geht die Angst

um. Der Wohnungsmarkt ist in vielen Städten derart angespannt, dass

sich für eine gute Bleibe seitens der Eigentümer fast jeder Mietpreis

durchsetzen lässt. Entsprechend groß ist das Interesse der Vermieter,

durch Sanierung, Neuvermietung oder die Umwandlung von Miet- in

Eigentumswohnungen kräftige Profite zu erwirtschaften. Das wäre bei

einem funktionierenden Markt kein Problem. Doch das Angebot ist in

vielen Quartieren so kläglich, dass es kein ausgewogenes Verhältnis

zwischen Angebot und Nachfrage geben kann. Das wird sich so schnell

nicht ändern. Bis ausreichend Wohnungen gebaut sind, vergeht viel

Zeit. Der Neubau ist in Deutschland durch Auflagen so teuer, dass

preiswerter Wohnraum gar nicht mehr zusätzlich entstehen kann. Die

Angst der Mieter vor einer Überforderung hat also einen realen

Hintergrund. Das Urteil des Bundesgerichtshofes verstärkt diese Sorge

noch. Die obersten Richter gestatten Unternehmen in Form von

Personengesellschaften Eigenbedarfskündigungen, wenn eine Wohnung für

enge Angehörige eines Gesellschafters benötigt wird. Die Entscheidung

ist als Gleichstellung etwa zu Erbengemeinschaften nachvollziehbar,

doch in der Lebenswirklichkeit des Immobilienbooms ein fatales

Signal. In der Branche geht es rau zu. Wenn sich mit einem

vorgegaukelten Eigenbedarf ein paar hunderttausend Euro verdienen

lassen, ist das für die schwarzen Schafe unter den Investoren ein

starker Anreiz für ein Fehlverhalten gegenüber Mietern. Zumal es

keine abschreckende Sanktion gibt. Klar, dass ein privater

Wohnungskäufer ein Anrecht darauf hat, in den eigenen vier Wänden zu

leben. Aber wo Immobilien gewerblich erworben werden, sollte ein

anderer Maßstab gelten. Die Bundesregierung hätte diese Lücke mit den

Mietrechtsreformen schließen können, es aber unterlassen. Es ist

höchste Zeit, das nachzuholen. Viele Mieter werden 2017 in den



Wahlprogrammen schauen, welche Partei sich für bezahlbaren und

sicheren Wohnraum einsetzen will. Die große Koalition hat sich nur

halbherzig für die Mieter stark gemacht - mit Gesetzen wie der

Mietpreisbremse, die in der Praxis gar nicht wirkt.







Datum: 14.12.2016 - 19:00

