Südwest Presse: Kommentar: Aleppo

(ots) - Menschen, deren Wurzeln in mehreren Ländern liegen,

können diese Identitäten nicht einfach abstreifen. Der

verwaltungstechnische Akt, ihnen die Entscheidung für eine einzige

Nationalität abzuverlangen, löst den Zwiespalt nicht, der entstehen

kann, wenn ihre" Länder in unterschiedliche Richtungen driften. Da

hilft nur der mühsame, langwierige Weg der Integration: Deutschland

muss für seine Kultur und seine Gesellschaftsform einer offenen

Demokratie werben. Dazu gehört auch, dass es sich von allen abgrenzt,

die das mit Füßen treten. Extremisten, die einen zweiten Pass haben,

kann und sollte die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden. Das

trifft dann aber nur Einzelfälle und nicht eine ganze Gruppe von

Menschen.# Moskau lernt dieser Tage den Nahen Osten wirklich kennen.

Innerhalb von einer Woche ist die Evakuierungspleite von Aleppo der

dritte Gesichtsverlust der Russen im syrischen Bürgerkriegssumpf.

Erst kündigte vergangenen Freitag Außenminister Sergej Lawrow mit

großer Geste eine humanitäre Pause an, die die syrische Armee und

ihre schiitisch-iranischen Hilfstruppen einfach ignorierten. Dann

fiel der IS wieder in Palmyra ein, dessen Rückeroberung sieben Monate

zuvor Präsident Wladimir Putin persönlich noch als einen Sieg der

Kultur über die Barbarei inszeniert hatte. Und nun der Auftritt des

russischen UN-¬Botschafters vor dem Weltsicherheitsrat, der die

Evakuierung von Zivilisten und Kämpfern aus Ost-Aleppo ankündigte.

Stattdessen setzten syrische Artillerie und Luftwaffe ihr

Höllen-Bombardement fort. Der Kreml steht unter wachsendem Druck,

weil die ganze Welt angewidert die Abschlachterei in Aleppo verfolgt.

Baschar al-Assad dagegen ist die Weltmeinung egal. Er weiß, dass

Putin ihn immer weniger zu Konzessionen zwingen kann - je mehr sich

mit Moskaus Hilfe das militärische Kräftefeld zu seinen Gunsten



verschiebt.







