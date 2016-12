Neue Westfälische (Bielefeld): Trumps Schwenk hin zu Russland

Danke, Genosse Trump!

Dirk Hautkapp

(ots) - Im Kreml kommen sie aus dem

Krimsektflaschenköpfen vermutlich nicht mehr heraus. Erst tragen

russische Computer-Hacker dazu bei, dass der Ruf von Hillary Clinton

ruiniert wurde. Dann wird ein Bewunderer von Wladimir Putin

Nachfolger des verhassten Barack Obama. Jetzt soll mit Rex Tillerson

ein in den machtpolitischen Dunkelkammern Russlands ortskundiger und

mit Putin und Getreuen geschäftlich verbandelter Wirtschaftsboss

US-Außenminister werden. Spasiba, Towarisch Trump!, hört man Putin

laut denken. Danke, Genosse Donald! Mit der Berufung des politisch

unerfahrenen Tillerson deutet sich ein Schwenk in der Außenpolitik

Washingtons an - hin zu Russland. Was Obama und Clinton nicht gelang,

die Neuausrichtung der Beziehungen zum Antipoden im Osten, soll nun

klappen. Mit Tillerson will Trump den durch die völkerrechtlichen

Interventionen auf der Krim und in der Ukraine zum Paria gewordenen

Putin international wieder gesellschaftsfähig machen. Das wird auch

die Strategie der NATO betreffen. Als Manager des Öl-Konzerns

ExxonMobil hat Tillerson vergeblich gegen die Wirtschaftssanktionen

gekämpft, die Putin aufgebrummt bekam. Weil er Geschäfte mit den

Russen machen wollte. Für die von Kanzlerin Angela Merkel mühsam

zusammengehaltene EU zeichnet sich eine Wegscheide ab. Man kann sich

den Jubel ausmalen, den der Ungar Viktor Orbán und andere anstimmen

ob der Aussicht auf mehr Verständnis für Russland. Wenn Amerika Putin

aus der Schmuddelecke holt, wer will da noch Widerstand leisten? Mit

Rex Tillerson reicht Trump Putin die Hand. Eine Geste mit Risiko. Der

russische Präsident wird die erste Gelegenheit nutzen, um den ganzen

Arm zu ergreifen.







