WAZ: Der Preis des Systems

- Kommentar von Michael Kohlstadt zu Geburtskliniken

(ots) - Es werden wieder mehr Kinder geboren, in Deutschland

und auch in NRW. Zwar muss man angesichts der Entwicklung nicht

gleich in Euphorie verfallen. Denn die Kurve der Geburtenstatistik

steigt nur flach an. Nach Jahren rückläufiger Zahlen und

Horrorszenarien von angeblich wegen ihrer Kindermüdigkeit

aussterbenden Deutschen ist der sich abzeichnende stabile Trend aber

eine gute Nachricht.



Freuen darüber kann sich auch unser Gesundheitssystem. Dem laufen

die Kosten ja gerade wegen der Überalterung der Gesellschaft weg.

Mehr junge Menschen aber, das heißt am Ende mehr künftige

Beitragszahler. Dass nun ausgerechnet Geburtskliniken wegen

Unwirtschaftlichkeit schließen, klingt da wie Hohn und sollte

Gesundheitspolitikern zu denken geben.



Zur Wahrheit gehört auch, dass Ballungsräume wie das Ruhrgebiet

überversorgt sind mit Klinikbetten. Krankenhausbetreiber hören das

nicht gern, Experten aber warnen seit langem davor, an Besitzständen

und überkommenen Strukturen nur aus Prinzip festzuhalten. Eine

mögliche Lösung - die Spezialisierung von Kliniken - hat freilich

ihren Preis. Eine teure Geburtsstation lohnt sich nicht für jedes

Ortskrankenhaus. Die Schließung von Geburtskliniken wie jetzt wieder

in Gladbeck ist die logische Folge.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.12.2016 - 19:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1436469

Anzahl Zeichen: 1673

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung