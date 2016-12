Lausitzer Rundschau: Ein Exempel aus Berlin



Videoüber den U-Bahn-Treter findet großes Interesse

(ots) - Das Video aus dem Berliner U-Bahnhof Hermannplatz

hat bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Denn die Tat steht

exemplarisch für das Ausmaß an Verrohung im öffentlichen Raum. Das

Entsetzen gilt aber auch der Tatsache, dass die Berliner

Staatsanwaltschaft die Fahndung ursprünglich offenbar gar nicht

beabsichtigt hatte, weil nach ihrer Auffassung nämlich nichts

besonders Schlimmes passiert war. Nun gilt es ein Exempel zu

statuieren, bevor sich alle an so etwas gewöhnen. An dem flüchtigen

Bulgaren. Man muss ihn finden und vor Gericht stellen. Aber auch an

der Staatsanwaltschaft selbst. Sie sollte gar nicht erst auf die Idee

kommen, auf ein Rechtshilfeersuchen zu verzichten oder Ausreden zu

finden, warum man die Mittäter nicht auch belangen könnte. Wenn doch,

wäre in Berlin mehr kaputt gegangen als nur ein Armknochen. Nämlich

das Vertrauen darauf, dass die Menschen in unserem Land mit der

Gewalt da draußen nicht allein gelassen werden.







