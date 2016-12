Lausitzer Rundschau: Radikaler Neustart



Die russische Rolle in Syrien nach dem Fall von Aleppo

(ots) - Die amerikanische UN-Botschafterin Samantha Power

sprach am Mittwoch von einem totalen Kollaps der Menschlichkeit in

Syrien. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier verlangte ein

radikales Umsteuern. Es gebe keine Ausreden mehr für fehlende

Humanität. Adressat der beiden schicksalsschweren Reden war Russlands

Präsident Wladimir Putin. Man wird bei alldem den Eindruck nicht los,

dass Verlierer versuchen, ihr Gesicht zu wahren. Es ist offenkundig:

Die westliche Strategie in Syrien ist mit dem de-facto-Fall Aleppos

gescheitert - sofern es denn überhaupt eine Strategie gab. Die Sieger

sind, zumindest vorerst, Putin und der syrische Diktator Baschar

al-Assad - sofern man angesichts all der Toten überhaupt von Siegern

sprechen kann. Für Putin war es ein Herzensanliegen, dem Westen

einmal zu demonstrieren, dass es so etwas wie eine Wehrhaftigkeit von

Diktatoren gibt. Er wollte in Syrien beweisen, dass die US-Politik

des "regime change" nicht in aller Welt nach Belieben durchsetzbar

ist. Putin denkt dabei zuallererst an seine eigene Herrschaft. Es ist

seine Urangst, von westlich unterstützten Revolutionären wie in der

Ukraine aus dem Kreml gejagt zu werden. Genau aus dieser Perspektive

blickte Putin auch auf den Arabischen Frühling. Aber wie geht es nun

weiter? In dieser Situation könnte es sich geradezu als Glücksfall

erweisen, dass mit einem US-Präsidenten Donald Trump ein radikaler

Neustart bevorsteht. Man mag sich mit der Aussicht schwertun, dass

mit Trump und Putin zwei skrupellose Chauvinisten als Heilsbringer

gehandelt werden. Angesichts all des Leids in Syrien zählt aber

allein das Ergebnis. Und wenn Putin und Trump ein

Alpha-Männchen-Bündnis schmieden sollten, dann sollten Europa und der

Rest der Welt versuchen, das Beste daraus zu machen. Am Anfang könnte

eine große Friedenskonferenz für Syrien stehen.









