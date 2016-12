Lausitzer Rundschau: Der Süden, Cottbus und der Megakreis



Zur Kreisgebietsreform in Brandenburg

(ots) - Manchmal sind die einfachen, naheliegenden

Lösungen die besten. Ob das auf den Vorstoß der Linken im Herzberger

Kreistag zutrifft, die in Brandenburgs Kreisgebietsreform jetzt die

freiwillige Fusion von Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz in Gang

setzen wollen, sei dahingestellt. Ob dieses Vorhaben rechtlich

umsetzbar ist, muss zudem geprüft werden. Sollten beide Kreistage

zustimmen, dürfte der Landtag zumindest aber ein Votum in die Hände

bekommen, das mit dem Positionspapier der beiden Landräte gegen einen

Megakreis schwer wiegt. Die hatten allerdings nicht unbedingt dieses

Modell im Sinn. Vielmehr stehen sie auf dem Standpunkt, dass mit dem

Erhalt der Kreisfreiheit für Cottbus im Süden die Weichen gestellt

wären. Doch davon will Potsdam bisher nichts hören. Zudem wird auf

das Leitbild der Reform verwiesen, wo Cottbus schon an der Hürde der

Mindest-Einwohnerzahl (150 000) scheitert. Doch dieses Argument

Leitlinien hat das Land gleich selbst ad absurdum geführt, als es

Dahme-Spreewald - das alle Parameter allein erfüllt - zu

Teltow-Fläming zugeschlagen hat.







Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

