Hilfe! Unter meiner Photovoltaikanlage brüten Tauben

Ein wirklich ernsthaftes Problem für jeden Photovoltraikbetreiber ist die Ansiedlung von Tauben. Wenn Sie bemerken, dass eine Taube immer wieder Ihre Photovoltaikanlage anfliegt, sollten Ihre Alarmglocken gehen. Wenn Sie unter den Modulen ein "Gurren" hören, müssen Sie SPÄTESTENS JETZT handeln.

(firmenpresse) - Grundsätzlich sind Photovoltaikanlagen unabhängig von der Dachneigung ein idealer Brutort. Tauben sitzen auch bei üblichen 38° Dachneigung mitten in der Modulfläche. Sie lernen schnell von einer Modulkante zur nächsten übers Glas zu schlittern. Und dabei werden die PV-Module konsequent zugesch.... Tatsächlich im wahrsten Sinn des Wortes.



Schraubt man die Module betroffener Anlagenteile ab, wird das ganze Ausmaß der Taubenansiedlung offensichtlich: Nester mit Eiern, Nester mit Kücken, Nester mit Jungvögeln. Kadaver, mumifizierte Tauben und Berge von Taubenkot bis hoch an die Modulrückseite. Die Solarkabel sind eingewachsen in eine stinkende nasse Pampe. Steckverbindungen können auseinandergerissen sein. Hier werden alle blaß, die so etwas das erste Mal sehen.



Das vollständige Essay mit vielen Tipps für betroffene Photovoltaikeigentümer lesen Sie kostenfrei auf der Internetseite der Ökologischen Solarreinigung: https://solarreinigung.com/photovoltaik-reinigung/photovoltaikanlage-brueten-tauben/





https://solarreinigung.com/referenzen/



Die Ökologische Solarreinigung ist ein inhabergeführter Handwerksbetrieb und Pionier in der Reinigung von Photovoltaik-Anlagen. Unser Firmensitz befindet sich im Westen von München, in Alling bei Fürstenfeldbruck.



Wir sind spezialisiert auf die Reinigung von Photovoltaikanlagen, auch an den emissionsreichen Standorten von Landwirtschaft, dem produzierenden Gewerbe und der Industrie.

Datum: 14.12.2016 - 20:16

