Mittelbayerische Zeitung: Lebenswichtig / Kommentar zur Diskussion um eine Landarztquote in Bayern

(ots) - Für Ostbayern ist eine flächendeckende

medizinische Versorgung im wahrsten Sinne überlebenswichtig. Die

Bevölkerung wird immer älter, Hausärzte und Fachärzte müssen in

kurzer Zeit erreichbar sein. Sonst verstärkt sich die Tendenz, lieber

in die Ballungszentren abzuwandern. Fehlt der Mediziner vor Ort,

kommt aber auch ganz zeitnah ein Domino-Effekt in Gang: Die Apotheke

wird ebenfalls bald ihre Pforten schließen. Jeder Versuch, diese

Entwicklung zu bremsen, ist wichtig. Auch die Landarztquote an

medizinischen Fakultäten ist - ungeachtet aktueller Proteste - ein

legitimer Versuch. Entscheidend wird sein, ob die Studenten zugreifen

oder nicht.







