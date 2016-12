Drone Racing League und Toy State geben mehrjährige Partnerschaft bei Renndrohnen bekannt

(ots) - Die Drone Racing League (DRL),

wichtigste weltweite Liga der FPV-Drohnenrennen (FPV=First Person

View) für Elitepiloten, hat einen dreijährigen Lizenzvertrag mit Toy

State bekannt gegeben, seit über 30 Jahren in der Spielzeugbranche

führend und innovativ. Das Geschäft konzentriert sich auf die erste

und einzige Renn-Spielzeugdrohne unter gemeinsamer Marke aus Toy

States kommender Reihe Nikko Air.



DRL-Drohnen von Nikko Air werden im Herbst 2017 im Handel

verfügbar sein. Dies folgt direkt auf die zweite Saison der DRL,

welche im kommenden Sommer ausgestrahlt wird. Toy State hat sich zu

einer Multimedia-Marketingkampagne unter beiden Markennamen

verpflichtet, welche diese neue Produktreihe einführt und die in den

USA und in wichtigen europäischen Märkten durchgeführt wird.



"Wir sind begeistert davon, die DRL-Drohnen von Nikko Air

gemeinsam mit Toy State zu entwickeln und so die nächste Generation

von Elite-Drohnenpiloten zu inspirieren", sagte Nicholas

Horbaczewski, CEO und Gründer von DRL. "Nikko genießt im Bereich

ferngesteuerter Fahrzeuge höchstes Ansehen und die Partnerschaft bei

der Einführung dieser neuen Baureihe fliegender, ferngesteuerter

Spielzeuge ist für uns eine ideale Ergänzung. Junge Fans, die auf

ESPN und Sky Sports die DRL verfolgen, möchten ihren Lieblingspiloten

nacheifern und haben im nächsten Jahr die völlig neue Gelegenheit,

dieses aufregende Erlebnis auch zuhause zu genießen."



"Als Toy State entschied, in die Kategorie der Drohnen zu

expandieren, war uns klar, dass wir mit den allerbesten Partnern

zusammenarbeiten wollten", sagte Andy Friess, Präsident von Toy

State. "DRL ist wichtigste weltweite Liga der FPV-Drohnenrennen für

Elitepiloten und Drohnenfans. Deswegen sind wir höchst erfreut, mit

der Liga bei dieser neuen Produktreihe zusammenzuarbeiten. Nikko Air



konzentriert sich auf Innovationen bei Drohnen und Toy State ist

höchst angetan davon, diese Produkte mit DRL-Fans und

Drohnenenthusiasten aus der ganzen Welt zu teilen."



Toy State ist für die DRL die zweite große Markenpartnerschaft des

letzten Monats. Am 10. November hat Bud Light als Titelsponsor der

Bud Light DRL Tryouts 2017 unterzeichnet.



Über die DRL



Die DRL ist die Top-Drohnenrennliga für Elite-FPV-Piloten aus der

ganzen Welt. Das Sport- und Medienunternehmen DRL vereint

Weltklasse-Flugkunst und firmeneigene Technik zu einem packenden

Drohnen-Rennerlebnis, das die Massen begeistert. 2016 veranstaltet

DRL weltweit eine Veranstaltungsreihe, die in der Weltmeisterschaft

ihren krönenden Abschluss findet. DRL wurde 2015 von Nicholas

Horbaczewski gegründet. Das nicht börsennotierte Unternehmen hat

seinen Sitz in New York. Weitere Informationen über die Rennsaison

2016 erhalten Sie unter www.drl.io. Wenn Sie mitreden möchten, folgen

Sie DRL auf Facebook unter facebook.com/thedroneracingleague

(https://www.facebook.com/thedroneracingleague?_rdr=p), auf Twitter

(at)DroneRaceLeague (https://twitter.com/droneraceleague) und auf

Instagram (at)thedroneracingleague.

(https://www.instagram.com/thedroneracingleague/)



Über Toy State



Toy State ist seit 30 Jahren innovativ und führend in der Branche

der Spielzeugfahrzeuge mit Licht, Klang und Fernsteuerung. Toy State

wurde 1984 gegründet. Hauptmarken des Portfolios sind Road Rippers®,

Nikko(TM) und Nikko(TM) Air. Zudem finden sich unter dem Dach des

Unternehmens Spielzeugfahrzeuge mit Licht, Klang und Fernsteuerung

der Marken Hot Wheels(TM), Teenage Mutant Ninja Turtles(TM), Barbie®,

Thomas & Friends(TM), DC Comics(TM) und WWE®, wie auch Bauspielzeug

der Marken Cat® und Cat® Preschool für das Vorschulalter. In

Zusammenarbeit mit weltweit führenden Anbietern der Bereiche Auto,

Lifestyle und Unterhaltung sowie Caterpillar, dem führenden

Hersteller von Baugeräten, stellt Toy State Produkte her, die Kindern

aller Altersstufen Stunden der Freude bereiten.







