= Von Michael Bröcker

(ots) - Der Fall des SPD-Chefs aus Bocholt muss eine

demokratische Gesellschaft aufrütteln. Es kann nicht sein, dass der

Rechtsstaat im Netz ein zahnloser Tiger ist. Wer jemanden als

"Judengesicht" oder "Hurensohn" diffamiert oder darüber schwadroniert

(wie in Bocholt geschehen), dass die gesamte Stadtverwaltung "vergast

werden" müsse, muss Konsequenzen spüren. Sicher, in der Bahn, in der

Kneipe wagen die Hetzer kaum solche Beleidigungen. Doch die

unsichtbare Mauer des Internets macht es für die Opfer nicht

erträglicher. Deshalb ist jetzt mehr als Empörung gefragt. Es braucht

ein beherztes Eingreifen der Opfer und Mitwisser - sprich: Anzeigen!

- und der Politik, die Rahmenbedingungen setzen und das Strafmaß für

Beleidigungen und Bedrohungen notfalls anpassen müssen. An dieser

Stelle ist schon früher vom Aufstand der Anständigen geschrieben

worden, den Populisten der Mitte, die wir jetzt brauchen, um mit

Leidenschaft und Klarheit - im Netz oder anderswo - für Respekt

einzutreten. Es gibt aber eben auch Fälle, wo nur noch die eiserne

Hand des Rechtsstaats hilft.



