Schwäbische Zeitung: An der Realität vorbei - Kommentar zu Abschiebungen nach Afghanistan

(ots) - Vor Reisen nach Afghanistan wird dringend

gewarnt. Wer dennoch reist, muss sich der Gefährdung durch

terroristisch oder kriminell motivierte Gewaltakte bewusst sein." Es

bedarf keines großen Recherche-Aufwandes, um diese Einschätzung des

Auswärtigen Amtes zur Sicherheitslage in Afghanistan im Internet zu

finden. Doch der Bundesinnenminister scheint davon keine Kenntnis zu

haben. Sonst müsste man ja Thomas de Maizière Zynismus unterstellen,

wenn er Menschen dorthin abschieben lässt.



Der Innenminister begründet seine Aktion mit angeblich sicheren

Gegenden in Afghanistan. Doch das ist ein Scheinargument. Die

Sicherheitslage im Land ist nach wie vor schlecht, jährlich sterben

mehrere Tausend Zivilisten eines gewaltsamen Todes. Doch anders als

andere Länder hat sich Afghanistan bereit erklärt, abgelehnte

Asylbewerber zurückzunehmen. Im Gegenzug fließt viel Geld an den

Hindukusch. Das nennt sich dann wohl Realpolitik.



Die Flüchtlingskrise ist der Bundesregierung offensichtlich

dermaßen über den Kopf gewachsen, dass sie bereit ist, auf

rechtsstaatliche Verfahren politischen Einfluss zu nehmen. Humanitäre

Kriterien werden zweitrangig, wenn es darum geht, Flüchtlingen aus

Afghanistan zu signalisieren, dass sie am besten zu Hause bleiben

sollen.







