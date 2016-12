Weser-Kurier:Über Sanierungshilfen für Bremen

(ots) - Jedes Mal kam nach dem Jubel der Kater: Von Jahr zu

Jahr ist Bremen immer tiefer in den Schuldenstrudel geraten. Auch

beim neuen Bund-Länder-Finanzpaket hatten sich die Akteure um

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zu früh gefreut: Die 400

Millionen Euro an Sanierungshilfen fließen nun doch nicht ohne

jegliche Auflagen. Und das ist gut so. Ein nachhaltiger Schuldenabbau

ist das A und O für die Zukunft des Zwei-Städte-Staates. Es ist wie

im richtigen Leben: Je länger jemand in der Schuldenfalle steckt,

desto schwerer kommt er wieder heraus.







