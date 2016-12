Schwäbische Zeitung: Europas Sparer müssen warten - Leitartikel zur Zinsanhebung

(ots) - Die Entscheidung Janet Yellens passt gut in das

Weltbild von Donald Trump: Im Wahlkampf hatte er der Fed-Chefin noch

vorgeworfen, die Zinsen so niedrig zu halten, um die US-Wirtschaft

stabiler aussehen zu lassen, als sie ist, und so Hillary Clinton zu

unterstützen. Nun da der Plan nicht aufgegangen ist, tut Yellen das,

was Trump gefordert hat: Sie erhöht den Leitzins.



Doch Trumps Argumentation geht an der Realität vorbei: Die

konjunkturelle Lage in den USA ist bei weitem nicht so verheerend,

wie das der New Yorker dargestellt hat. Im Gegenteil. Und genau das

ist auch der Grund, warum die Fed nicht umhin konnte, die Geldpolitik

zu straffen.



Die US-Wirtschaft läuft, die Löhne steigen, die Inflation steuert

auf den Zielwert zu. Vor allem aber: Die Arbeitslosenrate - das

Kriterium, das die Fed als Leitwert für Zinsentscheidungen angeführt

hatte - ist auf 4,6 Prozent gefallen. Die zweite Zinsanhebung der Fed

seit dem Ende der Finanzkrise kündigt aller Voraussicht das Ende der

Ära der niedrigen Zinsen an. Aber vorerst nur in den USA - und nicht

in der Euro-Zone. Denn die meisten Gründe, die die Zinsanhebung für

die Fed unausweichlich machten, gelten diesseits des Atlantiks nicht.



Die EU ist noch immer weiter davon entfernt, dass die Wirtschaft

in allen ihren Mitgliedsstaaten läuft. Noch immer zeichnet sich kein

stabiler Aufschwung in der Euro-Zone ab. In den Krisenländern des

Südens gibt es keine Entwarnung auf dem Arbeitsmarkt. Die Gefahren in

Italien, die mit den hohen Staatsschulden und den instabilen Banken

einhergehen, haben sich verschärft. Völlig unklar ist zudem nach wie

vor, was der Brexit für die Euro-Zone bedeutet. Vor allem aber

verharrt die Inflationsrate noch deutlich unter dem Ziel von zwei

Prozent. Die Europäische Zentralbank hat aus dem Grund zuletzt ihre

Geldpolitik mit der Ausweitung des Anleihekaufprogramms noch weiter



gelockert.



Die Sparer in Europa müssen sich also weiter in Geduld üben. Bis

sich die Zinswende auch in Europa abzeichnet, muss noch einige Zeit

vergehen.







