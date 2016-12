EchoStar Mobile wählt Bentley Walker als ersten europaweiten Vertriebspartner beim neuen Netz für mobile Satellitendienste

(ots) - EchoStar Mobile, eine

Tochtergesellschaft der EchoStar Corporation (NASDAQ:SATS), hat

Bentley Walker als das erste europaweite Vertriebsunternehmen für

sein neues satellitenbasiertes Netzwerk, das für die Bereitstellung

von zuverlässigen, IP-basierten mobilen Satellitendiensten (Mobile

Satellite Services, MSS) für Sprach- und Datenübermittlung sorgen

soll, ausgewählt.



Bentley Walker wird den Vertrieb der Ausrüstung übernehmen und

Dienste über den neuen EchoStar-XXI-Satelliten, dessen Start für Ende

dieses Monats geplant ist, anbieten. Der S-Band-Satellit wird ganz

Europa abdecken, was natürlich alle 28 Mitgliedsstaaten der

Europäischen Union einschließt.



Die EchoStar-Tochtergesellschaft Hughes Network Systems (Hughes)

hat ein tragbares Datenterminal (Portable Data Terminal, PDT)

entworfen und angefertigt, das als ein MSS-Hotspot dienen soll und

moderne IP-Dienste unterstützt sowie 3G/4G-kompatible Sprach- und

Datendienste bereitstellt.



"Wir sind hoch erfreut, unsere Zusammenarbeit mit Bentley Walker

bei diesem Schlüsselprojekt bekannt geben zu dürfen", sagte Anders

Johnson, Leitender Direktor von EchoStar Mobile und Präsident von

EchoStar Satellite Services L.L.C. "Die Zusammenarbeit mit einem so

erfahrenen Partner ermöglicht uns den unmittelbaren Zugang zum

wachsenden MSS-Markt und Bentley Walker verfügt über sämtlichen

Fähigkeiten, die für die europaweite Vermarktung und den Vertrieb des

neuen EchoStar Mobile PDT und die entsprechende Serviceplattform

nötig sind. Bentley Walker ist mittlerweile schon 10 Jahre lang

Partner unserer Hughes-Tochtergesellschaft und wir sind sehr gespannt

darauf, auf die nächste Stufe dieser Beziehung zu kommen."



Eine der wichtigsten Funktionen des PDT, das in ganz Europa für

Konnektivität sorgen soll, ist seine Fähigkeit, separate und breit



gefächerte Verbindungen in entlegenen Gebieten oder dort, wo ein

Backup erforderlich ist, zur Verfügung zu stellen, also etwa in

Umgebungen, wo terrestrische oder Mobilfunknetze sich als untauglich

erwiesen haben.



"Wie sind sehr gespannt auf diese Dienste", sagte Anthony Walker,

CEO von Bentley Walker. "Es besteht eine Nachfrage bei

Organisationen, die eine komplett separate und breit gefächerte,

pan-europäische Netzinfrastruktur im Bereich der Kommunikation

benötigen. EchoStar Mobile kann die Konnektivität für wichtige

Anwendungen und bei Ausfällen die grundlegende

Infrastrukturkommunikation für Anwender, die eine schnelle und

einfache Verbindung dort benötigen, wo sie gerade sind,

bereitstellen."



Über EchoStar Mobile Limited



EchoStar Mobile Limited, eine Tochtergesellschaft von EchoStar

Corp., ist ein Mobilfunkbetreiber, der Konnektivität in ganz Europa

bereitstellt. Der Firmensitz von EchoStar Mobile befindet sich in

Dublin, Irland. Das Unternehmen bietet Zugang zu hybriden Satelliten-

und terrestrischen Netzen, die Konsumenten, Regierungen und

Unternehmen verbesserte Sprach- und Datenkommunikation bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter echostarmobile.com

(http://echostarmobile.com/).



Über EchoStar



Die EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein weltweit führender

Anbieter von Satelliten- und Videoübertragungslösungen. EchoStar hat

seinen Firmensitz in Englewood, Colorado, und ist weltweit tätig. Das

Unternehmen ist mit seinen Geschäftsfeldern EchoStar Satellite

Services, EchoStar Technologies Corporation und Hughes Network

Systems ein Vorreiter bei sicheren Kommunikationstechnologien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter echostar.com

(http://www.echostar.com/). Folgen Sie (at)EchoStar

(https://twitter.com/echostar) auf Twitter.



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/449104/EchoStar_Mobile_Limi

ted_Logo.jpg



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140728/130640







