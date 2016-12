Grenzgänge: Schabbat - Ein Fest für alle Sinne mit klassischer Musik in München

Auch im Dezember geht es mit einer neuen Veranstaltung in der Reihe "Grenzgänge" von JadBJad e.V. & Schuwa LaSchoresch weiter. Am 17.12.2016 findet in der Mohr-Villa München der nächste Termin statt:

messianische Juden Deutschland

(firmenpresse) - Schabbat für alle Sinne - ein bemerkenswerter Vormittag



Viele Menschen erleben ihren Alltag immer hektischer und unübersichtlicher. Man wünscht sich mehr Raum und Zeit, um sich zu entspannen und die "geistige Batterie" aufzuladen. Grade eine moderne Metropole wie München fasziniert auf der einen Seite durch Geschwindigkeit, lässt aber den Wunsch nach Ruheinseln groß werden.



Zudem ist das Interesse gewachsen, die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens und der Ethik des Abendlandes kennen zu lernen und sich darüber zu informieren.



Aus diesem Grund lädt der Dienst Schuwa LaSchoresch (Zurück zu den Wurzeln), gemeinsam mit JadBJad e.V. (Hand in Hand), München, alle Neugierigen, Grenzgänger und Interessierte zu einem Schacharit Schabbat, einem Fest für alle Sinne, ein.



Eintauchen in die Tradition

Die Gäste werden gemeinsam mit den Gastgebern in die authentische Atmosphäre der Schabbat-Liturgie eintauchen. Nach dem Gebet und dem Kiddusch (dem Segen über Wein und Brot) folgt ein kleiner Imbiss und ein kurzer Vortrag zur Bedeutung von Schabbat auch im Hinblick auf das Neue Testament halten.



Klassische Musik zum Genuss

Der Vormittag wird von exquisiter klassischer Musik, vorgetragen von der Pianistin Katharina Khodos, umrahmt. Stücke bekannter Komponisten Chopin, Tschaikowski oder Mozart schaffen Abstand vom Alltag der Woche.



Wann:

17.12.2016 Schabbat für alle Sinne 10:00 bis ca. 12:30 Uhr



Wo:

Mohr-Villa Freimann - Situlistraße 75 - 80939 München --- Selbstkostenbeteiligung: 20 ?



Um Anmeldung oder über die Webseite Schabbat ein Fest mit allen Sinnen wird auf Grund von beschränkten Plätzen gebeten. Anmeldung unter der Webseite Lachoresch konservative messianische Juden



Vorstellung der beteiligten Organisationen und Personen



Der Dienst Schuwa LaSchoresch (Zurück zu den Wurzeln) erstreckt sich über ganz Deutschland. Sein Wirkungskreis reicht bis nach Polen, Österreich und die Schweiz.



www.laschoresch.org



Katharina Khodos

Die in Kiew geborene Pianistin Katharina Khodos erhielt ihren ersten Klavierunterricht mit 5

Jahren und wurde bei zahlreichen Jugendwettbewerben wie dem kleinen Schumann-Wettbewerb in

Zwickau, dem Bachwettbewerb für junge Pianisten in Köthen, dem Karl Lang-Wettbewerb in

München, dem Grotrian Steinweg-Wettbewerb in Braunschweig und "Jugend musiziert" auf

Bundesebene ausgezeichnet.

Katharina begann ihr Studium bereits im Alter von siebzehn Jahren an der Hochschule für Musik

und Theater München bei Prof. Franz Massinger und setzte es nach ihrem Diplom in der

Fortbildungsklasse von Prof. Michael Schäfer fort, die sie im Dezember 2012 erfolgreich abschloss.

Mit ihrem Klaviertrio "Munich ARTISTrio" nahm sie für den slowenischen Rundfunk, den BR

München und den ORF auf und gewann im September 2013 den 2. Preis beim renommierten

Kammermusikwettbewerb "ACM Trio di Trieste" in Triest (Italien).

Seit 2014 studiert Katharina Master Liedgestaltung in der Klasse von Tobias Truniger an der Hochschule für Musik und Theater München und ist Lehrbeauftragte für Instrumentalunterricht/Korrepetition an der HMT München und am LMZ Augsburg. Sie tritt im In- und Ausland regelmäßig als Solistin, Kammermusikpartnerin und Liedbegleiterin auf.

www.youtube.com/channel/UCCI3RBj8qGAcQkOlF4P4rTQ







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.JadbJad.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

JadBJad e.V.

Leseranfragen:

An der Steinernen Brücke 1, 85757 Karlsfeld

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 14.12.2016 - 23:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1436499

Anzahl Zeichen: 3852

Kontakt-Informationen:

Firma: JadBJad e.V.

Ansprechpartner: Team Vorstand

Stadt: Karlsfeld

Telefon: 08131 - 7799866



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.