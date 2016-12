Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft



Touristikflüge von Air Berlin am Flughafen Leipzig/Halle werden fortgesetzt

(ots) - Durch den Sparkurs von Air Berlin wird der Flughafen

Leipzig/Halle im Sommer 2017 keine Flüge verlieren. Sämtliche

touristischen Verbindungen würden bestehen bleiben, sagte ein

Air-Berlin-Sprecher der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen

Zeitung (Donnerstagausgabe). Alle schon getätigten Flugbuchungen

seien gültig. Anfang November gab es Medienberichte, dass sich Air

Berlin komplett vom mitteldeutschen Airport zurückziehen könnte. Im

abgelaufenen Sommerflugplan standen wöchentlich 28 Flüge zu zehn

Zielen vor allem im Mittelmeerraum auf dem Programm. Künftig wird

Air Berlin die Ziele aber nicht mehr selbst anbieten, sondern an die

zum Konzernverbund gehörende Airline Niki abgeben, teilte der

Sprecher mit.



Air Berlin war bislang an Niki beteiligt, hatte Anfang Dezember

aber den Verkauf der Anteile an den Großaktionär Etihad bekannt

gegeben. Im Zuge des Geschäfts übernimmt Niki bestimmte touristische

Strecken-Strecken in Südeuropa, Nordafrika und der Türkei von Air

Berlin. Um wieder profitabel zu werden, wird Air Berlin grundlegend

umgebaut.







