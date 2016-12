NOZ: NOZ: Kampf um Posten des EU-Parlamentschefs: Vize-Präsident kritisiert Kandidat Tajani

Graf Lambsdorff: Tajanis Wahl ist unsicher - Auch Kritik von SPD



Osnabrück. Der Vize-Präsident des Europaparlaments Alexander Graf

Lambsdorff (FDP) rechnet dem Kandidaten der christdemokratischen

EVP-Fraktion Antonio Tajani nur begrenzte Chancen auf das Amt des

Parlamentschefs aus. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Donnerstag) sagte Lambsdorff: "Es ist keineswegs sicher,

dass Tajani gewählt wird." Der FDP-Politiker fügte hinzu: "Tajani ist

für viele Abgeordnete links der Mitte durch seine Vergangenheit in

der EU-Kommission und als ehemaliger Sprecher des italienischen

Premiers Berlusconi unwählbar."



Bei der Abstimmung am 17. Januar geht Tajani zwar für die größte

Fraktion im EU-Parlament ins Rennen, hat aber keine eigene Mehrheit

und ist deshalb auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen.

Lambsdorff sagte: "Das wird Tajani schwer fallen. Damit steigen die

Chancen von Guy Verhofstadt, der als liberaler Kandidat ins Rennen

geht." Die Sozialisten haben den Italiener Gianni Pittella

aufgestellt. Nach Ansicht von Graf Lambsdorff ist auch eine Absprache

zwischen den größten Fraktionen - Sozialisten und Christdemokraten -

denkbar, die sich auf einen Kandidaten einigen könnten.



Auch aus den Reihen der Sozialdemokraten gibt es zunehmend Kritik

an Tajani. Der Vorsitzende der Europa-SPD Udo Bullmann sagte: "Die

Entscheidung für den umstrittenen ehemaligen Industriekommissar

zeigt, in welcher aussichtslosen Lage sich die konservative

Europäische Volkspartei befindet."







