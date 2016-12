PoliTrend: Landesregierung erholt sich von Ansehensverlust

Umfrageergebnisse in "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 15. Dezember 2016, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

(ots) - 58 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und

Rheinland-Pfälzer sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit

der Landesregierung, 39 Prozent sind weniger oder gar nicht

zufrieden. Damit ist das Ansehen der Ampelkoalition aus SPD, FDP und

Grünen im Vergleich zum Juli erheblich gestiegen. Vor fünf Monaten,

nach dem gescheiterten Verkauf des Flughafens Hahn, äußerte sich noch

die Hälfte der Befragten kritisch zur Landesregierung. Überzeugen

kann die Ampelkoalition gegenwärtig vor allem die Anhänger von SPD

und Grünen, die Anhänger der mitregierenden FDP bewerten die Arbeit

der Koalition überwiegend negativ. Damit bewegt sich das Mainzer

Kabinett im bundesweiten Vergleich der Landesregierungen im

Mittelfeld.



CDU wäre stärkste Partei, FDP würde verlieren Wenn am Sonntag

Landtagswahl wäre, würde die SPD nur noch auf 32 Prozent kommen. Das

ist ein Prozentpunkt weniger als bei der Umfrage im Juli. Die CDU

würde deutlich hinzu gewinnen (plus 3 Prozentpunkte). Mit 36 Prozent

wären die Christdemokraten stärkste Kraft. Die Grünen könnten auf 9

Prozent zulegen (+2), die FDP würde deutlich abfallen auf 5 Prozent

(-3). Die AfD läge nach wie vor bei 10 Prozent. Auch die Linke käme

unverändert auf 4 Prozent. Die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen

hätte somit keine Mehrheit im Parlament.



Dreyer bei Direktwahl nach wie vor vorn



Wenn die Rheinland-Pfälzer die Ministerpräsidentin direkt wählen

könnten, würde sich weiterhin eine klare Mehrheit für Malu Dreyer

entscheiden. Für Dreyer votierten 50 Prozent. Das sind 4

Prozentpunkte weniger als unmittelbar vor der Landtagswahl im März.

Sie liegt damit aber noch immer deutlich vor ihrer Herausforderin

Julia Klöckner (34 Prozent). Die meiste Unterstützung bekommt Dreyer

aus den Reihen von SPD und Grünen (86 und 63 Prozent), die geringste

von Anhängern der AfD (23 Prozent).





Mehrheit der Rheinland-Pfälzer blickt zuversichtlich in die

Zukunft. Zum Jahresausgang gaben 54 Prozent der Befragten an, dass

die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz derzeit Anlass zur Zuversicht

geben. 35 Prozent blicken beunruhigt in die Zukunft. Die

Grünen-Anhänger sind am zuversichtlichsten (78 Prozent), die Anhänger

der AfD am besorgtesten (82 Prozent).



Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage des

Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.000

wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern

(Erhebungszeitraum: 8. bis 12. Dezember 2016). Die ausführlichen

Ergebnisse sendet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am

Donnerstag, 15. Dezember 2016, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Zitat nur mit Quellenangabe "SWR Politikmagazin 'Zur Sache

Rheinland-Pfalz!" frei.



Rückfragen der Presse bitte an: Dr. Ina-Gabriele Barich, Tel.

06131 929-33227 oder 0172 7004826 oder an Andreas Heerwig Tel. 06131

929-33519 oder 0171 6818648, Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz!".



