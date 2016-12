München: P&P erwirbt Gewerbeobjekt mit erstklassiger Verkehrsanbindung

(firmenpresse) - Die P&P Objekt Vierzehn GmbH hat jetzt ein Gewerbeobjekt in der Münchener Zamdorfer Straße erworben. Alleinmieter des im Jahr 2001 errichteten Gebäudes ist die Firma Giesecke & Devrient. Der internationale Technologiekonzern hat sich in den vergangenen Jahren vom Banknoten-, Wertpapier- und Passdruck ausgehend zu einem Spezialisten für Chipkarten und Sicherheitslösungen entwickelt. Das Unternehmen nutzt das Objekt mit rund 9.700 Quadratmetern Bruttogeschossfläche als Verwaltungs- und Bürogebäude. Die Immobilie zeichnet sich aus durch eine erstklassige Verkehrsanbindung und Infrastruktur. Die Immobilie liegt direkt an der Autobahn A 94 in Sichtlage. die Autobahnauffahrt ist nur wenige hundert Meter entfernt, die Messe München ca. fünf Kilometer, der Mittlere Ring nur zwei Kilometer. Überdurchschnittlich gut ist außerdem die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr dank der S-Bahn-Station "Berg am Laim" sowie einer neuen Tram-Station, die zu Fuß in nur zehn Minuten zu erreichen ist. Über die Höhe des Kaufpreises und den Verkäufer wurde Stillschweigen vereinbart. Vermittler war die Münchner Niederlassung von Jones Lang LaSalle (JLL).





Die P&P Gruppe ist Investor und Immobilienentwickler mit Sitz in Fürth, München und Berlin. Das Unternehmen realisiert komplexe Projekte in den Segmenten Büro, Gewerbe, Wohnen und Hotel und ist zudem Experte auf dem Gebiet der Revitalisierung. Als Investor akquiriert und strukturiert P&P Immobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Süddeutschland, Hessen und Berlin. Geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe ist Michael Peter.

