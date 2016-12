Aleppo: "Der Horror geht weiter!" / SOS-Kinderdörfer warnen vor Winterkatastrophe (FOTO)

Die humanitäre Lage in Aleppo ist katastrophal. Trotz der

vereinbarten Waffenruhe steht die syrische Stadt weiterhin unter

Beschuss. Die medizinische Versorgung ist weitgehend

zusammengebrochen, es gibt kaum Lebensmittel und Trinkwasser. "Der

Horror geht immer weiter!" sagt Alia Al-Dalli, Direktorin der

SOS-Kinderdörfer im Nahen Osten. "Vor allem die vielen Kinder, die

ihre Eltern verloren haben, haben es sehr schwer in Aleppo. Sie

versuchen in diesem Chaos und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

allein zu überleben."



Die SOS-Nothilfeteams im Westteil der Stadt versuchen so vielen

Familien und Kindern wie möglich zu helfen: "Wir versorgen sie mit

Nahrung, Wasser, Babybrei und Medikamenten", sagt Al-Dalli. "Aber

egal, wie viel wir auch verteilen, es reicht nicht, um alle

Notleidenden zu erreichen." Jeden Tag kämen mehr Flüchtlinge aus dem

Ostteil der Stadt. "Diese Menschen sind ausgehungert und erschöpft,

sie brauchen jetzt Hilfe, aber die Versorgungslage wird immer

schlechter", so Al-Dalli weiter.



Die SOS-Kinderdörfer warnen: "Der Winter steht vor der Tür, das

wird die Not noch einmal dramatisch verschlimmern." Deshalb habe in

den kommenden Wochen die Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit

allerhöchste Priorität. Die Helfer wollen Tausende Decken und

Winterkleidung verteilen. "Viele Neuankömmlinge, darunter Kinder, die

von ihren Familien getrennt wurden, schlafen in stillgelegten

Fabrikhallen und in provisorischen Unterkünften. Es gibt dort keine

Heizung und keinen Diesel für Generatoren", berichtet Al-Dalli.







