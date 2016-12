22. José Carreras Gala: 3.194.278 Euro an Spenden! José Carreras: "Wir sind sehr dankbar!"

(ots) - "Wir sind sehr dankbar. Jeder einzelne Cent rettet

Leben und lindert Leid. Danke Berlin, Danke Deutschland für die

großartige Hilfe. Und Danke an meine vielen Künstlerfreunde für diese

grandiose Unterstützung", freut sich José Carreras über den

Spendenerfolg der 22. José Carreras Gala. 3.194.278 Euro wurden bis

kurz vor Ende der Sendung für den Kampf gegen Leukämie und andere

Blutkrankheiten gesammelt. Diese grandiose Summe ist allerdings nur

eine Zwischenbilanz, da die Spenden-Telefone unter 01802 400 100

weiter geschaltet sind.



In der 22. José Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de), die am

Mittwochabend live bei SAT.1 Gold aus dem Berliner Estrel Congress

Center gezeigt wurde, traten zahlreiche internationale und nationale

Künstler für den guten Zweck auf: Chris de Burgh, Placido Domingo

Jr. & Friederike Krum, Rainhard Fendrich, Glasperlenspiel, Andreas

Gabalier, Max Giesinger, Lions Head, Maite Kelly, Die Lochis, Klaus

Meine, Milow, Oonagh und Santiano.



An der Seite von Gastgeber und Moderator José Carreras führten

auch in diesem Jahr Nina Eichinger, Matthias Killing und Ulrich Meyer

durch die José Carreras Gala. An den Spendentelefonen nahmen u.a.

Arthur Abraham, Julian David, Martin Gruber, Dieter Hallervorden,

Alexander Hold, Joey Kelly, Norman Langen, Dirk Michaelis, Oliver

Mommsen, Susi Müller, Anouschka Renzi, Raúl Richter, Alexandra Rietz,

Dr. Nikolaus Schneider, Hans Sigl und Alexander-Klaus Stecher fleißig

Anrufe entgegennehmen.



Bereits am Dienstag war Joey Kelly zugunsten der Deutschen José

Carreras Leukämie-Stiftung die ehemalige Mauergrenze in Berlin

entlang gelaufen. Der Ziellauf endete nach 24 Stunden und 160 km und

mit herausragenden 23.000 Euro Spenden gestern Abend unter großem

Jubel der rund 2000 Gäste live um 22.30 Uhr in der 22. José Carreras

Gala im Estrel Congress Center.





Die Jugend-Stars Die Lochis meldeten sich gemeinsam mit

Außenreporter und Sky-Reporter Peter Hardenacke live aus den

Potsdamer Platz Arkaden in der großen Benefiz-TV-Gala. Dort waren

Heiko und Roman Lochmann seit dem Nachmittag mit großem Erfolg auf

Sparschwein-Jagd bei über 150 Fans zugunsten der Jose Carreras

Leukämie-Stiftung.



Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras

Leukämie-Stiftung: "Ich danke allen Künstlern, Sponsoren und unseren

Partnern, der Sendergruppe ProSiebenSat.1 Media SE und dem Estrel

Congress Center, für die tolle Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Es war ein großartiger Abend, mit dem wir das Thema Leukämie einmal

mehr ins öffentliche Bewusstsein gebracht haben. Dank der großzügigen

Spenden können wir weiter wichtige innovative Forschungs-, Struktur-

und Sozialprojekte unterstützen. Seit mehr als zwanzig Jahren hat die

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung mit über 200 Millionen Euro

an Spenden mehr als 1.100 Projekte aufgesetzt. Damit ist es in vielen

Fällen gelungen, die Überlebensraten nachhaltig zu verbessern und

Lebensqualität zu schenken. Jede einzelne Erkrankte war und ist diese

Mühe wert."



Andreas Gabalier: "Die Freundin meines besten Freundes arbeitet

als Krankenschwester auf einer Station für krebskranke Kinder. Diese

Schicksale berühren mich sehr. Und es für mich eine

Selbstverständlichkeit zu helfen."



Chris de Burgh: "Es ist für mich eine Ehre diesen großartigen Mann

zu unterstützen. José Carreras leistet unendlich viel Gutes. Wenn ich

ihn dabei unterstützen kann, mache ich das sofort."



Milow: "Als Künstler hat man die Verpflichtung, sich auch sozial

zu engagieren. Jedes Jahr in der Weihnachtszeit unterstütze ich

deshalb gemeinnützige Organisationen. Und es ist für mich eine Ehre,

diesen besonderen Mann und dessen Leukämie-Stiftung zu unterstützen."



Max Giesinger: "Auch in meinem Umfeld gibt es Menschen, die

plötzlich an Leukämie oder einem anderen Krebs erkrankt sind. Wir

Künstler sind auch Sprachrohre. Und diese Aufmerksamkeit sollten wir

für den guten Zweck einsetzen."



Auf www.sat1gold.de ist die 22. José Carreras Gala noch sieben

Tage abrufbar. Produzent war auch in diesem Jahr wieder Kimmig

Entertainment.



José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. 1987 erkrankte José Carreras

an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995

die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und

anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über

1.100 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und

Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer

Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen

zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist

Träger des DZI Spenden- Siegels, dem Gütesiegel im deutschen

Spendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützung

vieler Prominenter mit über 100 Millionen Euro Spenden die

langfristig erfolgreichste Benefiz-Gala im deutschen Fernsehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de und

www.josecarrerasgala.de.



Spendenkonto:



Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Commerzbank AG München

IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01

BIC: DRESDEFF700

Spendenhotline: (+49) 01802 400 100

(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem

deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die

Kosten abweichen)

SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190



SAT.1 Gold - Für alle, die mit dem Herzen sehen.



SAT.1 Gold ist bundesweit über Satellit (Astra, Frequenz 12545

MHz; Polarisation: Horizontal; Symbolrate: 22.000 MS/s; FEC: 5/6), in

Kabelnetzen von Kabel Deutschland, Unitymedia Kabel BW, Tele

Columbus, Primacom und NetCologne, in den jeweiligen IPTV-Angeboten

der Deutschen Telekom und Vodafone und über DVB-T im Raum München

und Südbayern kostenlos zu empfangen. Ausführliche Informationen zum

Empfang und Programm von SAT.1 Gold unter www.sat1gold.de.







