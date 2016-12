Zuverlässig Abnehmen durch Ernährungsumstellung

Mehr Essen, weniger wiegen

(firmenpresse) - [Rheinfelden, 14.12.16] Mit dem neuen Angebot der Diät-Expertin Christa Nutzhorn werden neue Maßstäbe auf dem Diätmarkt gesetzt. Die Kunden sind überzeugt. Hier die wichtigsten Fakten zu dem neuen Service:



Insider für Ernährungsberatung kennen Christa Nutzhorn als eine erfahrene Expertin. Diesen Ruf hat sich die Beraterin in langjähriger Arbeit erarbeitet. Mit einem neuem Diätkonzept geht die Expertin nun online: " Mehr Essen, weniger wiegen ".



Die Vorteile von dem Konzept liegen auf der Hand: Das Onlineangebot http://www.schlank-mit-restart.com wurde 2016 von Branchenkennern ins Leben gerufen. Das Konzept ist folgendes:" Es handelt sich um eine Community von Menschen, die abnehmen möchten und von Experten der Ernährungswissenschaft und Medizin, unterstützt werden. Ein gegenseitiger Austausch von erlebten Erfahrungen helfen Lösungen zu finden. In einem integrierten Coaching erfahren die Teilnehmer, wie in 7 Tagen bis zu 5 Kilo gesund abgenommen werden können, wie die Teilnehmer dauerhaft zu mehr Energie, einem stärken Immunsystem und zu erholsameren Schlaf gelangen und welche Lebensmittel beim Abnehmen helfen.



Christa Nutzhorn, die Betreiberin des Portals, plaudert aus dem Nähkästchen: "Immer wieder habe ich mit einem Expertenteam an dem Coaching gefeilt. Schlussendlich haben wir ein Konzept entwickelt, welches durch eine Ernährungsumstellung, eine Gewichtsabnahme effektiv unterstützt. Dabei stehen natürlich die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden im Mittelpunkt. Uns war es wichtig, etwas auf den Markt zu bringen, was wissenschaftlich erwiesen ist, und keine falschen Versprechen und schädigenden Methoden weiterzugeben."









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schlank-mit-restart.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Christa Nutzhorn ist eine bekannte Ernährungsberaterin und handelt nach dem Motto "Mehr essen, weniger wiegen". Mit den angebotenen Service wird der komplette deutschsprachige Raum abgedeckt und ausschließlich wissenschaftlich fundiertes Wissen in die Praxis umgesetzt.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Christa Nutzhorn

Leseranfragen:

Güterstr. 26B, 79618 Rheinfelden

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 15.12.2016 - 08:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1436531

Anzahl Zeichen: 1751

Kontakt-Informationen:

Firma: Christa Nutzhorn

Ansprechpartner: Christa Nutzhorn

Stadt: Rheinfelden

Telefon: 07623 597 3999



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.