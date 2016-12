KETTLITZ-CHEMIE erhält Umweltabzeichen "Blauer Engel" für wasserbasierendes Sägekettenhaftöl

Das Unternehmen KETTLITZ entwickelt wasserbasierendes Sägekettenhaftöl - Medialub3000

(firmenpresse) - Rennertshofen: Die Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG hat nach jahrelanger Forschung ein wasserbasierendes Sägekettenhaftöl entwickelt, das die strengen Anforderungen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. bezüglich der Gebrauchstauglichkeit erfüllt. Das Produkt mit dem Namen KETTLITZ-Medialub 3000 wurde daraufhin erfolgreich mit dem Umweltzeichen "Der blaue Engel" ausgezeichnet.



Das neue Kettenhaftöl unterscheidet sich optisch kaum von den bisher bekannten Schmierstoffen auf Pflanzenölbasis. In der ersten, bis zur Marktreife entwickelten Qualität, besitzt KETTLITZ-Medialub 3000 eine 100er Grundviskosität. Weitere Produktvarianten des Schmierstoffes, in unterschiedlichen Viskositätslagen, sind bereits in Planung. Eine der Besonderheiten des neuen Kettenöles ist das intelligente und einzigartige Viskositätsverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen. So erhöht sich beispielsweise die Viskosität von KETTLITZ-Medialub 3000 bis zu einer Temperatur von ca. 40 °C, während sich bei tieferen Temperaturen die Viskosität wiederum erniedrigt.



Christian Hoppe, Geschäftsführer der Kettlitz-Chemie, hat bei der Entwicklung besonderen Wert darauf gelegt, dass das Produkt nicht nur den hohen Umweltanforderungen unserer Zeit entspricht, sondern auch zukünftig dabei hilft, die immer wertvolleren Ressourcen an nachwachsenden Rohstoffen zu schonen und einzusparen.

Die Produkteinführung von KETTLITZ-Medialub 3000 soll im März 2017 beginnen. Interessierte können sich bereits heute auf der Home Page des Unternehmens unter www.kettlitz.com anmelden und informieren.



Für das Unternehmen ergänzt KETTLITZ-Medialub 3000 die Reihe der bisher im Sortiment angebotenen mineralischen und biologisch abbaubaren Sägekettenhaftöle. Neben den Sägekettenhaftölen werden auch Schmierstoffe für den Harvester Bereich hergestellt und vertrieben.



Rennertshofen, 14.12.2016



