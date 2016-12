DSS Vermögensverwaltung: Gute Aussichten auf dem Immobilienmarkt

Immobilien und Sachwerte werfen, auch historisch betrachtet, im Vergleich zu zinsgebundenen Anlagen eine deutlich höhere Rendite ab. Dies ergab eine bisher einzigartige Studie, die den Zeitraum von 1870 bis 2015 hinsichtlich der ertragreichsten Anlageprodukte untersuchte.

(firmenpresse) - Der Bonner Wirtschaftsprofessor Moritz Schularick wirft mit seiner kürzlich veröffentlichten Studie einen Blick in die Vergangenheit: Er analysierte die Finanzmärkte der Industrienationen im Zeitraum der letzten 150 Jahre und kam zu folgendem Ergebnis: Trotz zahlreicher wirtschaftlicher Umschwünge im Untersuchungszeitraum erwiesen sich Immobilien und Sachwerte als die renditestärksten Wertanlagen. Im Durchschnitt erzielten Immobilien eine reale Jahresrendite von 8,7 Prozent und lagen damit deutlich vor allen anderen Anlageformen.



Dass Immobilien und Immobilienfonds, wie sie beispielsweise die DSS Vermögensverwaltung mit Sitz in München anbietet, auch in der Gegenwart noch aussichtsreiche Anlageformen sind, wird durch die momentane Situation auf dem deutschen Immobilienmarkt untermauert: Dieser sieht sich gegenwärtig mit einem wahren Boom konfrontiert. Gerade in den Ballungszentren werden Immobilien zu immer höheren Preisen gehandelt, die Mietpreise explodieren.



Dieser Preisanstieg hat mehrere Ursachen: Zum einen übt die Knappheit des Wohnraums in den Städten einen erheblichen Druck auf die Preisentwicklung aus. Je weniger Wohnraum und Büroflächen vorhanden sind, desto höher gestaltet sich das Preisgefüge. In den Stadtparlamenten der deutschen Metropolen vergeht kaum eine Sitzung, in der die Erschließung von neuem Wohnraum nicht auf der Agenda steht.



Der Frankfurter Planungsdezernent Mike Josef spricht im Interview mit der Frankfurter Rundschau sogar bereits davon, Schutzgebiete bebauen zu wollen, um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Diese wird zusätzlich befeuert dadurch, dass auch ausländische Investoren den deutschen Immobilienmarkt als „sicheren Hafen“ ausgemacht haben. Von diesen aussichtsreichen Marktbedingungen profitieren auch Kapitalanleger, die in Immobilienfonds der DSS Vermögensverwaltung investiert haben. Immobilien bleiben somit auch im Jahr 2016 eine renditestarke Wertanlage mit vielversprechenden Zukunftsaussichten.





Die DSS Vermögensverwaltung versteht sich als zuverlässigen Partner, wenn es um Anlagestrategien, private Vermögensberatung oder Anlagemöglichkeiten geht. Unternehmenssitz ist München.

